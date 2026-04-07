martes 07 de abril de 2026
Escribinos
7 de abril de 2026
Atención.

Cuenta DNI sumó descuentos todos los días en supermercados durante abril

Los usuarios de la Cuenta DNI podrán organizarse mejor las compras porque todos los días hay descuentos en distintas cadenas de supermercados.

Nuevos descuentos, además de los beneficios en comercios de barrio para abril.

Nuevos descuentos, además de los beneficios en comercios de barrio para abril.

Pero entre las novedades de abril aparece un cambio relevante en supermercados: ahora hay beneficios activos de lunes a domingo según la cadena, lo que permite organizar mejor las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.

Lee además
Universidades e inflación: la crisis salarial es histórica y seguirá el paro por tiempo indeterminado.
Según un informe.

La crisis salarial es histórica en las universidades y seguirá el paro por tiempo indeterminado
Crisis económica: advierten aumentos de 40% en roscas y huevos de pascua.
Inflación.

Crisis económica: advierten aumentos de 40% en roscas y huevos de pascua

Día por día, los descuentos en supermercados de la Cuenta DNI

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo). Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

Toledo: 15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

La Anónima: 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000).

Jubilados y pensionados: 5% adicional en supermercados para quienes cobren haberes a través del Banco Provincia.

Este esquema distribuido por cadena permite aprovechar promociones prácticamente todos los días, algo que amplía las posibilidades de ahorro en compras habituales.

Resto de los descuentos de Cuenta DNI en abril

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $5.000 por semana.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de $15.000 por mes por marca. Incluye Havanna, La Fonte de Oro, Le Park Entretenimientos, Lucciano’s y Grido.

FULL YPF: 25% de ahorro sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 por semana. No aplica para combustibles.

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades (comercios adheridos): 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Temas
Seguí leyendo

La crisis salarial es histórica en las universidades y seguirá el paro por tiempo indeterminado

Crisis económica: advierten aumentos de 40% en roscas y huevos de pascua

Indignante: el aumento de los combustibles duplicó la inflación

Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales.
Conflicto social.

Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca, en un mal momento.  video
Expectativa.

Se confirmó que pasará con Andrea del Boca en GH tras su terrible caída