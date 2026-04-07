Cuenta DNI sumó descuentos todos los días en supermercados durante abril

Nuevos descuentos, además de los beneficios en comercios de barrio para abril.

La billetera digital Cuenta DNI mantiene el esquema de promociones de los comercios de cercanía gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, universidades, farmacias, librerías y marcas destacadas, con topes semanales o mensuales según el rubro.

Pero entre las novedades de abril aparece un cambio relevante en supermercados : ahora hay beneficios activos de lunes a domingo según la cadena, lo que permite organizar mejor las compras y aprovechar descuentos durante toda la semana.

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Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (desde $30.000 de consumo). Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de $20.000 por día y por persona.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

Toledo: 15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

La Anónima: 10% de descuento semanal, con tope de $5.000 por semana (compra mínima de $25.000).

Jubilados y pensionados: 5% adicional en supermercados para quienes cobren haberes a través del Banco Provincia.

Este esquema distribuido por cadena permite aprovechar promociones prácticamente todos los días, algo que amplía las posibilidades de ahorro en compras habituales.

Resto de los descuentos de Cuenta DNI en abril

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $5.000 por semana.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de $15.000 por mes por marca. Incluye Havanna, La Fonte de Oro, Le Park Entretenimientos, Lucciano’s y Grido.

FULL YPF: 25% de ahorro sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 por semana. No aplica para combustibles.

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades (comercios adheridos): 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.