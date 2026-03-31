Indignante: el aumento de los combustibles ya duplicó la inflación.

El precio de los combustibles se aceleró por encima del resto de la economía y de la inflación, desde la asunción del gobierno de Javier Milei. A fines de marzo, el litro de nafta super alcanzó los $1.912, en un contexto de actualización casi permanente de precios y traslado directo de las variaciones internacionales del petróleo al mercado local.

El fenómeno se da en paralelo a la desregulación impulsada por la gestión de Javier Milei, que modificó el esquema de precios del sector y redujo la intervención estatal.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) destaca que “desde que asumió el Gobierno, la nafta aumentó un 514%, 56,9% en términos reales”. Por ejemplo, en Shell, el litro de súper supera los $2.000 en la provincia de Buenos Aires.

La inflación sube pero los salarios están estancados El dato contrasta con la evolución de otras variables: en el mismo período, la inflación acumuló 291,9% y los salarios privados registrados crecieron 288%, lo que implica una pérdida relativa del poder adquisitivo frente al costo del combustible.

En los últimos meses, la dinámica se aceleró. “La nafta subió 18,7% este año, el doble de la inflación”, señala el informe, en referencia al período iniciado en diciembre de 2025. En ese mismo lapso, los salarios privados avanzaron apenas 6,7%, ampliando la brecha entre ingresos y costos energéticos.

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