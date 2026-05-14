Se atrincheró con los hijos de su mujer en San Vicente y fue detenido

Momentos angustiantes en San Vicente.

Un joven de 29 años fue detenido este jueves por atrincherarse con los hijos de su mujer en su casa de San Vicente. La Justicia actuó rápido y pidió un allanamiento para ingresar al domicilio y capturarlo.

Fuentes policiales informaron que la madre de los nenes viajó a la vivienda de su madre en la localidad de Alejandro Korn porque se encontraba enferma, mientras que, al momento de volver, recibió un mensaje de su pareja en el que la cuestionaba por no regresar en el horario pautado y le advertía que no iba a entregarle a sus hijos de 7, 6, 4 y 2 años, respectivamente.

En este contexto, la mujer, identificada como M.B.P, quien retomó el vínculo amoroso con el acusado hace un mes, acudió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Vicente para radicar la denuncia.

Denuncia y orden de allanamiento La fiscal Karina Guyot solicitó una orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Juan Antonio Almeida (29) y proceder a su inmediata captura. Entonces, oficiales de la Policía Bonaerense efectuaron un operativo cerrojo en la zona y concretaron la detención del involucrado.

La UFID San Vicente constató que el implicado presenta un antecedente por un hecho de desobediencia y amenazas ocurrido el 18 de septiembre de 2024. Almeida quedó a disposición de las autoridades judiciales, al tiempo que intervinieron el Programa de Género Municipal y el Servicio Local de San Vicente para resguardar la integridad de los niños. FUENTE: Noticias Argentinas.

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