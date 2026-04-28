Más cortes de luz: vecinos de Esteban Echeverría, San Vicente y Canning, cansados de Edesur

La última movilización fue en la oficina de Edesur ubicada en San Vicente. Si no se normaliza el servicio, los vecinos aclararon que volverán a marchar.

Vecinos de barrios pertenecientes a las zonas de Esteban Echeverría , San Vicente y Canning continúan sufriendo cortes y microcortes de luz de manera constante. Entre ayer y hoy la situación empeoró notablemente debido a la llegada de las bajas temperaturas. “Es insostenible vivir así”, indicaron los damnificados, que ya se están organizando para marchar y cortar accesos claves.

Mediante un grupo de WhatsApp, cientos de vecinos notificaron, en las últimas 48 horas, alrededor de 17 microcortes y otros cortes de luz sufridos en sus respectivas viviendas ubicadas en los barrios Santa Rita, San Lucas, Don Joaquín, Principado, La Magdalena, Cruz del Sur, El Lauquen, Santa Clara y La Alameda.

La llegada de los primeros fríos en pleno otoño encendió aún más las alarmas entre los vecinos, que ven con preocupación cómo el aumento del consumo eléctrico por el uso de estufas y otros artefactos podría agravar un servicio deficiente. Los microcortes, además de generar incomodidad, también dañan electrodomésticos y afectan la vida cotidiana. Con la mirada puesta en el invierno, el mayor temor es que la situación se vuelva directamente inviable.

Los microcortes, además de generar incomodidad, también dañan electrodomésticos y afectan la vida cotidiana. Con la mirada puesta en el invierno, el mayor temor es que la situación se vuelva directamente inviable.

“Sufrimos muchísimos microcortes y cortes de luz todos los días”, expresó la vecina Claudia, del barrio Santa Rita, muy angustiada con una problemática que parece no tener solución en un corto o mediano plazo.

Y es que hace unos meses, los vecinos se organizaron y lograron, luego de una protesta ante Edesur, concretar una reunión con la empresa encargada del suministro eléctrico. “La misma fue en las oficinas que tiene Edesur en Lomas de Zamora. Allí nos prometieron mejoras en el tendido, las cuales no se realizaron en lo absoluto. Queremos que hagan lo que dijeron y que cumplan con su palabra”, acotó Claudia, molesta con la situación.

La misma fue en las oficinas que tiene Edesur en Lomas de Zamora. Allí nos prometieron mejoras en el tendido, las cuales no se realizaron en lo absoluto. Queremos que hagan lo que dijeron y que cumplan con su palabra La misma fue en las oficinas que tiene Edesur en Lomas de Zamora. Allí nos prometieron mejoras en el tendido, las cuales no se realizaron en lo absoluto. Queremos que hagan lo que dijeron y que cumplan con su palabra

Se vienen nuevas protestas

Ante este panorama, en el grupo surgió la posibilidad de hacer una nueva marcha pacífica a modo de protesta: de momento, los damnificados todavía se están poniendo de acuerdo para terminar de definir la fecha y el lugar en el que harán el reclamo.

A la espera de lograr una respuesta favorable con la inminente marcha, los vecinos no descartan avanzar con medidas más contundentes si no hay soluciones, en un contexto donde la paciencia empieza a agotarse y el servicio eléctrico vuelve a estar en el eje de la polémica.