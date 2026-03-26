jueves 26 de marzo de 2026
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26 de marzo de 2026
¡Ups!

La insólita respuesta de Julieta Poggio ante una sencilla pregunta en Pasapalabra

Julieta Poggio respondió mal una pregunta muy sencilla en Pasapalabra y desató las risas de Iván de Pineda y de todos en el estudio de Telefe.

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Julieta Poggio protagonizó un desopliante momento en Pasapalabra al responder mal una pregunta que parecía sencilla y que rápidamente se volvió viral. Iván de Pineda, el conductor del ciclo de Telefe, tampoco pudo evitar sumarse a las risotadas que se desataron en el estudio.

Todo ocurrió cuando llegó el turno de la letra P en el rosco e Iván de Pineda lanzó la consigna: “Personaje de la literatura y del cine. Muñeco de madera que cobra vida y le crece la nariz cuando miente”.

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Después de unos segundos de duda y expectativa, el exfinalista de Gran Hermano sorprendió a todos con su inesperada y equivocada respuesta: “Piñón Fijo”.

La reacción tras la respuesta de Julieta Poggio

Luego de la respuesta de Julieta Poggio, entre risas, Daniela Celis y Luchi Patrone le gritaron la respuesta correcta: “¡Pinocho!”, mientras el conductor se tapaba la cara, sin poder creer la insólita respuesta.

Ante esto, la actriz y bailarina se defendió con humor: “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”.

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Julieta Poggio se hizo viral.

Julieta Poggio se hizo viral.

El desopilante momento se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios no tuvieron piedad con la ex Gran Hermano y lanzaron filosos mensajes.

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