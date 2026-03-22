domingo 22 de marzo de 2026
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22 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Por qué está todo mal entre Julieta Poggio y su peluquero

Julieta Poggio, exfinalista de Gran Hermano, está en un conflicto legal con su antiguo peluquero y que puede terminar en la Justicia.

Julieta Poggio y su peluquero.&nbsp;
Julieta Poggio y su peluquero. 

El peluquero Pablo Verxelitaki hizo un fuerte descargo sobre la disputa de larga data que mantiene con la ex finalista de Gran Hermano Julieta Poggio y aseguró que podría realizar una demanda judicial en su contra por supuestos perjuicios económicos.

Durante una entrevista en el ciclo Ya fue todo, en Jotax Digital, Pablo recordó el conflicto que tiene con Julieta Poggio, comenzó por medio de comentarios en las redes sociales: “Ella subió algo re feo, como que era trucho mi contenido, que era IA y no lo era porque tengo los videos en alta calidad”.

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Pablo Verxelitaki siguió enumerando los argumentos en contra de Julieta Poggio, que podrían terminar en la Justicia. “Después salió a decir en la tele que yo quemo el pelo y no entiendo por qué”, aseguró el estilista que hace semanas acusa a la artista de no cumplir con lo supuestamente pactado.

Siguió: “Me generó una angustia, estaba pasando por un mal momento personal porque había fallecido mi mejor amigo y tuve una depresión que no quise salir a hablar en ningún lado”.

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Julieta Poggio y su peluquero.

Julieta Poggio y su peluquero.

“A mí me generó un perjuicio económico, lo estoy hablando con mi abogado y la voy a demandar porque creo que eso no se hace”, sentenció el estilista.

“A mí me generó un perjuicio económico, lo estoy hablando con mi abogado y la voy a demandar porque creo que eso no se hace”, remarcó Pablo.

También advirtió sobre lo que espera del proceso legal que encararía: “A mí no me interesa nada, más que pida disculpas y si piensa que quemo pelo que avise”.

Luego de peinar a Julieta Poggio, el estilista compartió el video en las redes sociales y más tarde contó que la madre de la artista le habría pedido que saque el video porque su hija no quería que su imagen esté vinculada a él. El estilista también tuvo como clientas a muchas famosas, como Wanda Nara, Karina Jelinek y Camila Homs.

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