Por qué está todo mal entre Julieta Poggio y su peluquero

El peluquero Pablo Verxelitaki hizo un fuerte descargo sobre la disputa de larga data que mantiene con la ex finalista de Gran Hermano Julieta Poggio y aseguró que podría realizar una demanda judicial en su contra por supuestos perjuicios económicos.

Durante una entrevista en el ciclo Ya fue todo , en Jotax Digital, Pablo recordó el conflicto que tiene con Julieta Poggio, comenzó por medio de comentarios en las redes sociales: “Ella subió algo re feo, como que era trucho mi contenido, que era IA y no lo era porque tengo los videos en alta calidad”.

Pablo Verxelitaki siguió enumerando los argumentos en contra de Julieta Poggio , que podrían terminar en la Justicia. “Después salió a decir en la tele que yo quemo el pelo y no entiendo por qué”, aseguró el estilista que hace semanas acusa a la artista de no cumplir con lo supuestamente pactado.

Siguió: “Me generó una angustia, estaba pasando por un mal momento personal porque había fallecido mi mejor amigo y tuve una depresión que no quise salir a hablar en ningún lado”.

Sin título-1 Julieta Poggio y su peluquero.

“A mí me generó un perjuicio económico, lo estoy hablando con mi abogado y la voy a demandar porque creo que eso no se hace”, sentenció el estilista.

“A mí me generó un perjuicio económico, lo estoy hablando con mi abogado y la voy a demandar porque creo que eso no se hace”, remarcó Pablo.

También advirtió sobre lo que espera del proceso legal que encararía: “A mí no me interesa nada, más que pida disculpas y si piensa que quemo pelo que avise”.

Luego de peinar a Julieta Poggio, el estilista compartió el video en las redes sociales y más tarde contó que la madre de la artista le habría pedido que saque el video porque su hija no quería que su imagen esté vinculada a él. El estilista también tuvo como clientas a muchas famosas, como Wanda Nara, Karina Jelinek y Camila Homs.