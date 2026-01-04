Julieta Poggio contó todo sobre su relación abierta

Julieta Poggio volvió a convertirse en tema de conversación al hablar sin filtros sobre su relación abierta con Fabri Maidana, un acuerdo sentimental que la ex Gran Hermano ya explicó en varias oportunidades pero que cada vez suma nuevos matices.

La actriz detalló cómo funcionan las reglas en su romance y remarcó que la principal es no contarse con quién estuvieron, “salvo alguna excepción”, algo que ambos consideran clave para mantener la dinámica que eligieron.

Con total naturalidad, Julieta Poggio contó que la libertad dentro de su relación la usa principalmente para situaciones ocasionales en los boliches.

“Voy y me chapo a un amigo, a un pibe de por ahí o a una chica”, expresó la artista en diálogo con Puro Show , en la pantalla de El Trece.

Además, aseguró que en su caso está permitido repetir con la misma persona, aunque aclaró que eso no la desestabiliza, que no teme que se genere un vínculo paralelo porque, según dijo, su interés emocional sigue estando únicamente en su pareja.

La ex Gran Hermano Julieta Poggio habló de todo

Julieta Poggio explicó que para ellos las reglas “se van poniendo a medida que suceden las cosas” y que cada pareja abierta debe adaptarse a sus propias necesidades.

El comentario sobre que “ahora también le gustan las chicas” generó aún más repercusión, ya que Poggio habló con total soltura sobre su atracción y aseguró que hoy se permite explorar sin prejuicios: “Hay un abanico para todo”.

A pesar de la libertad que describió, la ex Gran Hermano insistió en que sus salidas no pasan de unos besos ocasionales y que la verdadera intimidad la reserva para su novio.

“Más que para el boliche no hago nada, la verdad es que en la intimidad no me dan ganas más que con mi novio”, sentenció la actriz y bailarina.