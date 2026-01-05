Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación

En Banfield continúa la puesta a punto con el objetivo del Torneo Apertura entre ceja y ceja. Sabe Pedro Troglio que será difícil contar con refuerzos, ya que la dirigencia encabezada por Matías Mariotto debe levantar las inhibiciones que pesan sobre el club. Sin embargo, un viejo conocido comenzó a sonar en el predio de Luis Guillón.

Se trata de Emanuel Cecchini , mediocampista que quedó libre de San Lorenzo y surgido de las divisiones inferiores de Banfield , quien tendría intenciones de regresar al Taladro . De todos modos, la operación no sería sencilla porque la Comisión Directiva de Banfield primero debe pensar en la economía del club para poder comprar.

Empuje. Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas

Según la información del periodista Mariano Luis Larre , el futbolista surgido de la cantera del Taladro tiene firmes intenciones de regresar a Banfield. Además, entiende el contexto y la situación del club, dado que para llegar al club primero se deben levantar las inhibiciones.

ATENTO #Banfield | El mediocampista EMANUEL CECCHINI, libre de San Lorenzo y surgido de Luis Guillón, tiene la firme intención de volver al Taladro. Entiende el contexto y la situación del club. Claro, para eso es necesario levantar las inhibiciones. @mluislarre pic.twitter.com/Iok32ZTJ4O

Durante el 2025 Emanuel Cecchini disputó 21 partidos en San Lorenzo y convirtió un gol. No logró afirmarse en el conjunto de Boedo , quedó libre y por eso ahora negocia para saber donde continuará su carrera.

La carrera de Emanuel Cecchini y su paso por Banfield

El futbolista de 29 años de edad comenzó su carrera en Banfield donde permaneció en el primer ciclo desde el 2013 hasta el 2017, luego se marchó al Malaga de España para la temporada 2017 y en el 2018 jugó en el León de México. Su segundo ciclo en el Taladro lo cumplió durante el período 2018-2019, después vistió las camisetas de Seattle Sounders de Estados Unidos en 2019, Unión de Santa Fe en 2020, Gimnasia y Esgrima La Plata 2021-2022, Unión Española en 2023, Audax Italiano en 2024, hasta desembarcar en San Lorenzo en el 2025.

En Banfield disputó 54 partidos y convirtió 5 goles en dos ciclos. Ahora buscará llegar al Taladro para concretar su tercer etapa en el club que lo vio nacer futbolísticamente.