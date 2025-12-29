lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
Sorpresa.

Tomás Nasif no seguirá en Banfield: cuál será su próximo destino

Cuando parecía que estaba todo encaminado para seguir en Banfield, el delantero volvió a River para ser cedido a préstamo a otro equipo de la Liga Profesional.

Tomás Nasif dejará Banfield tras un año.

Tomás Nasif dejará Banfield tras un año.

Tomás Nasif no continuará en Banfield. La noticia sacudió al Taladro este lunes, ya que se presumía que su continuidad estaba encaminada, pero un cambio de último momento provocó que el delantero tenga como próximo destino otro equipo de la Liga Profesional.

El atacante fue uno de los juveniles más destacados durante el 2024 en la reserva de River. En ese momento el Millonario le hizo firmar su primer contrato como profesional, no tuvo lugar en Primera y se marchó a préstamo a Banfield. Al principio se destacó con tres goles en las primeras dos fechas, pero no pudo con su gran enemigo del año que lo marginaron durante un largo período: las lesiones.

El nacido en Villa del Totoral estuvo siete meses sin jugar debido a las molestias físicas, por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en su momento, y recién volvió a sumar minutos en noviembre. El préstamo era de un año sin cargo y sin opción de compra, por lo que debía volver a River en diciembre. Se esperaba que haya una renovación y continúe por más tiempo en el sur del conurbano bonaerense, pero se mudará a Vicente López.

Platense, el nuevo destino de Tomás Nasif en 2026

Según la información del periodista Pedro Facio, el nuevo equipo de Tomás Nasif el próximo año será Platense. El atacante ya retiró sus pertenencias del predio de Luis Guillón, ya no está entrenando con el equipo de Pedro Troglio y tiene encaminado su nuevo destino en la institución de Saavedra para jugar la Copa Libertadores 2026.

Lo sorpresivo es que hace unos días se supo que entre River y Banfield había un acuerdo para que el delantero continué vistiendo la camiseta albiverde. La realidad es que ambas instituciones estaban cerca de concretar un nuevo préstamo por otro año sin opción de compra, pero todo cambió durante el fin de semana, llegó la propuesta del Calamar y el atacante jugará en Platense.

Embed

Los números de Tomás Nasif en Banfield

Fue parte de solamente 9 partidos a lo largo del año, ya que un esguince de tobillo le generó un problema mayor. Sumó un total de 647 minutos distribuidos en esos encuentros, en los cuales marcó tres goles (uno ante Defensa y Justicia y dos ante Newell’s) y dio una asistencia. Dejará Banfield para tener rodaje en Platense, bajo la dirección técnica de Walter Zunino.

