La decisión que tomará Banfield con Tomás Nasif, sin lugar en River

Tomás Nasif llegó esta temporada como una de las grandes apuestas a Banfield desde River Plate. En las primeras fechas del Torneo Apertura demostró poder de gol y todos se ilusionaron en el Taladro , pero una lesión lo marginó por varios meses de las canchas y recién volvió a sumar minutos en los últimos partidos del Torneo Clausura.

No pudo demostrar todo su potencial y cuando su vuelta al Millonario parecía segura, el periodista Uriel Iugt -especializado en el mercado de pases- dio a conocer que el entrenador Marcelo Gallardo no lo tiene en cuenta para 2026.

El club que ahora preside Stefano Di Carlo considera al oriundo de Villa del Totoral jugador transferible si Banfiel d acepta la oferta. El delantero había llegado al Taladro a préstamo, sin cargo y sin opción de compra hasta diciembre de 2025.

River Plate lo cedió a Banfield con una opción de repesca en junio -que no ejecutó- exclusivamente para utilizarlo en su institución, caso contrario sufriría una penalidad. El comunicado de Banfield también dejó en claro que si el Millonario lo vendía en enero de 2026, recibiría el 5% de la transferencia por derecho de vidriera y en caso de repesca ese derecho extiende hasta agosto de 2026.

Tomás Nasif Banfield A Tomás Nasif tuvo un buen arranque en Banfield hasta la lesión.

Con la decisión de Marcelo Gallardo de no contarlo en el próximo proyecto futbolístico, donde el Millonario volverá a apostar fuerte en el mercado de pases para revertir el fracaso 2025, se cree que por US$1.5 millones tomarían el visto bueno de la negociación. Un tema no menor es que la economía de Banfield no pasa por su mejor momento y todo está estancado.

Banfield tiene varios delanteros en el plantel

También el entrenador Pedro Troglio –que todavía no resolvió su continuidad, aunque hay conversaciones avanzadas- deberá analizar con cuántos delanteros contará para la próxima temporada. Además de Tomás Nasif tiene a Bruno Sepúlveda, Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi y Julio Furch -los tres últimos llegados para el Torneo Clausura firmando hasta diciembre de 2026-, Marcos Arturia y Agustín Alaniz. Además, Tiziano Perrotta firmó primer contrato hasta fines de 2027 y Marcos Echeverría regresa al club luego de su préstamo en Atlanta

De todos ellos, Furch fue el que menos jugó en este último semestre -ingresó siete veces, sumando 103 minutos-, mientras que Arturia y Alaniz no estarían en la consideración del técnico para la próxima temporada. Y el mercado de pases que se viene podría traer más novedades para la ofensiva del Taladro.