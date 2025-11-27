La contundente opinión de Pedro Troglio, técnico de Banfield, sobre el pasillo a los campeones

Pedro Troglio y su opinión sobre el pasillo a los campeones.

Pasillo al campeón, ¿sí o no? La polémica se instaló luego que la AFA le otorgara el título de campeón de Liga a Rosario Central por ser el equipo que más puntos acumuló en la temporada. Esto trajo consecuencias: Estudiantes de La Plata se opuso y le dio la espalda al Canalla cuando ingresó con el trofeo en la previa del partido. Banfield fue uno de los clubes que apoyó la decisión de la casa madre del fútbol argentino. Ahora, el que opinó del tema fue Pedro Troglio, el entrenador del Taladro.

“Yo no haría pasillo nunca. No le haría pasillo a nadie. En el mundo es una careteada. Jugamos y cuando está por terminar el partido nos hacemos los que estamos lesionados y nos quedamos tirados cinco minutos. Y después les hacemos los pasillos y los aplaudimos a todos”, fijó postura Troglio en diálogo con Radio La Red.

Pasillo Estudiantes de La Plata Estudiantes le da la espalda a Rosario Central. Algunos podrán estar de acuerdo, otro no. Pero, para el DT de Banfield el Fair Play en el fútbol pasa por otros aspectos y los expuso de manera contundente. “No tengo ni ganas de hacerlo, capaz que perdí el campeonato contra ellos y no tengo ganas de hacerles pasillo. Para hacer Fair Play hay otro montón de cosas, no te tires, no hagas tiempo, no pegues una patada a destiempo, no llegues tarde y metas un planchazo. Llega un partido que juegan los dos que más se odian y ‘¿Boca le va a hacer un pasillo a River y River a Boca?, te mata la gente”, comentó el oriundo de Luján en un segmento de la extensa entrevista.

Pedro Troglio y la postura de Estudiantes Sobre la decisión de los jugadores de Estudiantes de darle la espalda a Rosario Central dijo que eso “es decisión de ellos. También es respetado. Yo soy jugador de Central, no dan la copa y doy la vuelta, no una, 10 vueltas. Y si no soy de Central digo ‘che, tendrían que haber avisado antes’. Como cuando también decíamos que (Lionel) Scaloni no estaba preparado todavía para dirigir la Selección, no estaba mal lo que decían, pero después demostró…”.

En el mundo es una careteada. Jugamos y cuando está por terminar el partido nos hacemos los que estamos lesionados y nos quedamos tirados cinco minutos. Y después les hacemos los pasillos y los aplaudimos a todos. En el mundo es una careteada. Jugamos y cuando está por terminar el partido nos hacemos los que estamos lesionados y nos quedamos tirados cinco minutos. Y después les hacemos los pasillos y los aplaudimos a todos. El sábado pasado, Lanús se coronó en Asunción campeón de la Copa Sudamericana al vencer en la final a Atlético Mineiro, de Brasil, en la definición por penales. Anoche, el Granate recibió a Tigre, en la Fortaleza, y tuvo el reconocimiento del Matador de Victoria con el pasillo a los campeones.En una respuesta de provocó risas entre el entrenador y la mesa, Pedro Troglio dijo que se hubiera puesto contento si le daban la copa como pasó con el equipo de Ariel Holan. “Yo sí, esto lo decís hoy. Dentro de 20 años ‘¿che, cuantos título tiene Troglio? ¡Uy mirá! tiene un título con Rosario Central’”.

