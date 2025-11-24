Los tres jugadores por los que Banfield comenzará a negociar

El plantel de Banfield cumplió este viernes su último día de entrenamientos y quedó licenciado hasta el próximo 26 de diciembre en el Campo de Deportes de Luis Guillón , donde comenzarán los preparativos para la temporada 2026 que tendrá al Torneo Apertura como primera competición del calendario. Se viene un mercado de pases movido.

Con los jugadores de vacaciones, la dirigencia y la Secretaría Técnica – ya sin Mariano Andújar que cumplió su contrato- comenzarán a negociar con aquellos futbolistas que el entrenador Pedro Troglio considera indispensables para el rearmado del plantel.

Según dio a conocer Código Banfield, en la semana entrante se pondrán en marcha las negociaciones con Ignacio Abraham, Santiago López García y Martín Río , tres de los refuerzos que llegaron a principio de año para el entrenador Ariel Broggi.

El lateral izquierdo Ignacio Abraham , que llegó a préstamo desde Estudiantes de Río Cuarto, tenía una opción de compra del 50% por US$200 mil (en junio) y US$300 mil (en diciembre). Además, el oriundo de Arroyito, Córdoba, es internacional con la Selección Siria.

Martín Río, el volante central, el dueño de su pase es Querétaro, de México. Llegó con un cargo de US$100 mil y opción de compra de US$600 mil por el 50% del pase. El iniciado en Talleres de Remedios de Escalada fue el goleador de la temporada de Banfield con cinco tantos: dos en el Apertura (Central Córdoba de Santiago del Estero -2-) y tres en el Clausura (Estudiantes de la Plata, Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero).

banfield Se vienen las primeras negociaciones en Banfield.

Por su parte, Santiago López García, de último paso por San Martín de San Juan, pero arribado desde Gimnasia y Esgrima de Mendoza, tuvo un cargo de US$50 mil y obligación de compra por US$150 mil por el 50% del pase si disputa más de 15 partidos (los cumplió).

Números y otras situaciones

Entre los Torneos Apertura y Clausura, más Copa Argentina, Abraham disputó 23 partidos con la camiseta de Banfield: cinco (TA), 16 (TC) y dos (CA); mientras que Río sumó 33: 15 (TA), 16 (TC) y dos (CA); en tanto López García tuvo 28 presentaciones: 13 (TA), 13 (TC) y dos (CA), anotando un gol en el empate ante Independiente Rivadavia de Mendoza (1-1), en el estadio Florencio Sola, por el Torneo Apertura.

Por otra parte, los ocho refuerzos que llegaron para el Torneo Clausura firmaron por 18 meses. Ellos son Rodrigo Auzmendi, Mauro Méndez, Julio Furch, Nicolás Colazo, Frank Castañeda, Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor y Danilo Arboleda. Sin embargo, el cuerpo técnico decidirá quiénes continuarán en su proyecto futbolístico 2026