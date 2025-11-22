martes 25 de noviembre de 2025
Escribinos
22 de noviembre de 2025
en vivo Granate histórico.

Lanús le ganó a Atlético Mineiro y es campeón de la Copa Sudamericana

El equipo de Mauricio Pellegrino, con Nahuel Losada como héroe, se impuso en los penales y así Lanús logró su segunda Copa Sudamericana.

Lanús hizo historia y logró su segunda Copa Sudamericana.

Lanús hizo historia y logró su segunda Copa Sudamericana.

TyC Sports.
Lanús hizo historia y logró su segunda Copa Sudamericana.

Lanús hizo historia y logró su segunda Copa Sudamericana.

TyC Sports.

EN VIVO

Live Blog Post

¡Lanús es campeón de la Copa Sudamericana!

Con el arquero Nahuel Losada como héroe, Lanús se hizo grande, como lo había anticipado su presidente Nicolás Russo, y consiguió su segunda Copa Sudamericana, siendo uno de los más ganadores de este certamen junto a Boca, Independiente, Atletico Paranaense, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Tras empatar 0-0 en los 120 minutos, el equipo de Mauricio Pellegrino, con Losada como líder, estuvo más fino desde los 12 pasos y le ganó por 5-4 a Atlético Mineiro para desatar la fiesta de los 15 mil hinchas que dijeron presente en el estadio Defensores del Chaco, pero sobre todo en los miles que acompañaron desde distintos puntos de la ciudad.

Live Blog Post

Atajó Nahuel Losada y Lanús es campeón

El arquero se vistió de héroe, se quedó con el remate de Vitor, y el Granate se quedó con el penal decisivo para lograr su tercer título a nivel internacional.

Embed
Live Blog Post

Lanús, otra vez en ventaja

Franco Watson convirtió con un remate esquinado, bien direccionado, para el 5-4.

Live Blog Post

Alexander, también convirtió

El jugador de Atlético Mineiro engañó a Losada y puso el 4-4.

Live Blog Post

Agustín Cardozo, adentro

El mediocampista de Lanús puso otra vez arriba al equipo del Sur del Gran Buenos Aires con un remate al medio.

Live Blog Post

Gol de Everson

El arquero de Atlético Mineiro, con un remate esquinado, empató la serie 3-3.

Live Blog Post

Erró Acosta y Lanús desperdició una gran chance

El Laucha Acosta, con un remate alto, no pudo engañar al arquero.

Embed
Live Blog Post

Losada tapó su segundo penal

El arquero de Lanús se lució y sacó un penal clave en la serie.

Live Blog Post

Lanús, otra vez arriba

Dylan Aquino, con presión, pateó esquinado, junto al palo, para adelantar a Lanús.

Live Blog Post

Igor Gómez marcó y empató la serie

El volante de Atlético Mineiro, con un remate cruzado, puso el 2-2.

Live Blog Post

Sasha Marcich, adentro

Con un remate al medio, el defensor de Lanús anotó el 2-1.

Live Blog Post

Empató Mineiro

Scarpa, con un remate cruzado, puso el 1-1 en la serie.

Live Blog Post

Gol de Lanús

Con un remate fuerte y arriba, Carlos Izquierdoz puso 1-0 la serie para Lanús.

Live Blog Post

Losada tapó y el Grana no se cae

El arquero acertó, se tiró con un palo y le tapó el primero a Hulk.

Embed
Live Blog Post

Lanús erró el primero

Walter Bou, con una definición débil y anunciado, falló el primero para el equipo de Mauricio Pellegrino.

Live Blog Post

Hay penales en la final de la Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro igualaron 0-0 en los 120 minutos en un encuentro parejo, emotivo, y con un gran trabajo defensivo del Granate. En los penales, se definirá al campeón.

Live Blog Post

Nahuel Losada se lució y tapó el gol

El arquero de Lanús, a lo Dibu Martínez, le sacó un mano a mano claro a Gabriel Teixeira, en la jugada más clara del partido. El Granate aguanta.

Embed
Live Blog Post

Se salvó Lanús

Un cabezazo dentro del área de Igor Gomes encontró bien parado a Nahuel Losada, que atenazó la pelota y salvó otra vez su valla.

Live Blog Post

Arrancó el tiempo suplementario

En el estadio Defensores del Chaco, se jugarán 30 minutos para definir al campeón de la Copa Sudamericana. Si persiste la igualdad, habrá penales.

Live Blog Post

¡Hay alargue en la final de la Copa Sudamericana!

Lanús y Atlético Mineiro igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en un partido parejo, luchado y con pocas situaciones en las áreas. En instantes, arranca el tiempo suplementario.

lanus-mineiro-3
Lanús, con mucho corazón, se fuerte en la final.

Lanús, con mucho corazón, se fuerte en la final.

Live Blog Post

39' ST: Alan Franco el segundo amonestado del Atlético Mineiro.

Live Blog Post

34' ST: Fue amonestado Hulk, el primero del conjunto brasilero.

Live Blog Post

25' ST: Fue amonestado Carlos Izquierdoz, el primero del partido en Paraguay.

Live Blog Post

Losada evitó el gol de Atlético Mineiro

A los 14', el arquero de Lanús respondió de buena manera ante un remate de de Dubu y salvó su valla, en la segunda chance del conjunto brasileño en el partido.

Live Blog Post

Arrancó el segundo tiempo

El equipo de Mauricio Pellegrino y el de Jorge Sampaoli disputan los últimos 45 minutos de la final de la Sudamericana.

lanus-ateletico-mineiro-2
Lanús quiere dar el golpe en el segundo tiempo ante Atlético Mineiro.

Lanús quiere dar el golpe en el segundo tiempo ante Atlético Mineiro.

Live Blog Post

Final del primer tiempo en Paraguay

Lanús y Atlético Mineiro igualan sin goles al cabo de los primeros 45 minutos de la final de la Copa Sudamericana. Los de Mauricio Pellegrino mejoraron con el paso de los minutos, pero Mineiro fue el más peligroso de la etapa inicial. Partido abierto para el complemento.

Live Blog Post

Lanús avisó con un remate desde lejos

Ramiro Carrera, en tiempo de descuento, probó desde afuera del área y de esta manera, el Granate tuvo su primera chance del primer tiempo.

Live Blog Post

El palo salvó a Lanús

A los 26 minutos, llegó la primera situación clara de la final de la Copa Sudamericana. Bernard, con un tiro libre al segundo palo desde la izquierda que se estrelló en el poste, paralizó los corazones de los hinchas granates. Atlético Mineiro, con poco, es más en Paraguay.

Embed
Live Blog Post

Arrancó la final en Paraguay

En el estadio Defensores del Chaco, y con un gran marco de público, Lanús y el conjunto brasilero juegan por el título de la edición 2025 de la Copa Sudamericana. El Granate, a 90 minutos, de hacer historia.

copa-sudamericana
Lanús va por su segunda Copa Sudamericana.

Lanús va por su segunda Copa Sudamericana.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas de Lanús y Atlético Mineiro

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso; Rony, Igor Gómez, Alan Franco, Guilherme Arana; Bernard, Dudu; Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

La jauría atacaba mascotas de los vecinos de Temperley, Turdera y Llavallol.
Misterio.

Qué pasó con la jauría que ataca de noche en Temperley, Turdera y Llavallol