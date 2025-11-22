Lanús le ganó a Atlético Mineiro y es campeón de la Copa Sudamericana

¡Lanús es campeón de la Copa Sudamericana!
Con el arquero Nahuel Losada como héroe, Lanús se hizo grande, como lo había anticipado su presidente Nicolás Russo, y consiguió su segunda Copa Sudamericana, siendo uno de los más ganadores de este certamen junto a Boca, Independiente, Atletico Paranaense, Liga de Quito e Independiente del Valle.
Tras empatar 0-0 en los 120 minutos, el equipo de Mauricio Pellegrino, con Losada como líder, estuvo más fino desde los 12 pasos y le ganó por 5-4 a Atlético Mineiro para desatar la fiesta de los 15 mil hinchas que dijeron presente en el estadio Defensores del Chaco, pero sobre todo en los miles que acompañaron desde distintos puntos de la ciudad.
Atajó Nahuel Losada y Lanús es campeón
El arquero se vistió de héroe, se quedó con el remate de Vitor, y el Granate se quedó con el penal decisivo para lograr su tercer título a nivel internacional.
¡LOSADA ATAJÓ Y LANÚS SE QUEDA CON LA COPA SUDAMERICANA!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 22, 2025
Mirá nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/SgmuP4NG9q
Lanús, otra vez en ventaja
Franco Watson convirtió con un remate esquinado, bien direccionado, para el 5-4.
Alexander, también convirtió
El jugador de Atlético Mineiro engañó a Losada y puso el 4-4.
Agustín Cardozo, adentro
El mediocampista de Lanús puso otra vez arriba al equipo del Sur del Gran Buenos Aires con un remate al medio.
Gol de Everson
El arquero de Atlético Mineiro, con un remate esquinado, empató la serie 3-3.
Erró Acosta y Lanús desperdició una gran chance
El Laucha Acosta, con un remate alto, no pudo engañar al arquero.
NO PUDO SER PARA EL GRANA: Laucha Acosta erró su penal.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 22, 2025
Mirá nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/UMFsie9nJu
Losada tapó su segundo penal
El arquero de Lanús se lució y sacó un penal clave en la serie.
Lanús, otra vez arriba
Dylan Aquino, con presión, pateó esquinado, junto al palo, para adelantar a Lanús.
Igor Gómez marcó y empató la serie
El volante de Atlético Mineiro, con un remate cruzado, puso el 2-2.
Sasha Marcich, adentro
Con un remate al medio, el defensor de Lanús anotó el 2-1.
Empató Mineiro
Scarpa, con un remate cruzado, puso el 1-1 en la serie.
Gol de Lanús
Con un remate fuerte y arriba, Carlos Izquierdoz puso 1-0 la serie para Lanús.
Losada tapó y el Grana no se cae
El arquero acertó, se tiró con un palo y le tapó el primero a Hulk.
ASÍ ATAJÓ LOSADA EL PENAL DE HULK...— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 22, 2025
Mirá nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KGG4fsR0Xb
Lanús erró el primero
Walter Bou, con una definición débil y anunciado, falló el primero para el equipo de Mauricio Pellegrino.
Hay penales en la final de la Sudamericana
Lanús y Atlético Mineiro igualaron 0-0 en los 120 minutos en un encuentro parejo, emotivo, y con un gran trabajo defensivo del Granate. En los penales, se definirá al campeón.
Nahuel Losada se lució y tapó el gol
El arquero de Lanús, a lo Dibu Martínez, le sacó un mano a mano claro a Gabriel Teixeira, en la jugada más clara del partido. El Granate aguanta.
¡ESPECTACULAR TAPADA DE LOSADA PARA SALVAR A LANÚS EN LA PRÓRROGA!
Se salvó Lanús
Un cabezazo dentro del área de Igor Gomes encontró bien parado a Nahuel Losada, que atenazó la pelota y salvó otra vez su valla.
Arrancó el tiempo suplementario
En el estadio Defensores del Chaco, se jugarán 30 minutos para definir al campeón de la Copa Sudamericana. Si persiste la igualdad, habrá penales.
¡Hay alargue en la final de la Copa Sudamericana!
Lanús y Atlético Mineiro igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en un partido parejo, luchado y con pocas situaciones en las áreas. En instantes, arranca el tiempo suplementario.
39' ST: Alan Franco el segundo amonestado del Atlético Mineiro.
34' ST: Fue amonestado Hulk, el primero del conjunto brasilero.
25' ST: Fue amonestado Carlos Izquierdoz, el primero del partido en Paraguay.
Losada evitó el gol de Atlético Mineiro
A los 14', el arquero de Lanús respondió de buena manera ante un remate de de Dubu y salvó su valla, en la segunda chance del conjunto brasileño en el partido.
Arrancó el segundo tiempo
El equipo de Mauricio Pellegrino y el de Jorge Sampaoli disputan los últimos 45 minutos de la final de la Sudamericana.
Final del primer tiempo en Paraguay
Lanús y Atlético Mineiro igualan sin goles al cabo de los primeros 45 minutos de la final de la Copa Sudamericana. Los de Mauricio Pellegrino mejoraron con el paso de los minutos, pero Mineiro fue el más peligroso de la etapa inicial. Partido abierto para el complemento.
Lanús avisó con un remate desde lejos
Ramiro Carrera, en tiempo de descuento, probó desde afuera del área y de esta manera, el Granate tuvo su primera chance del primer tiempo.
El palo salvó a Lanús
A los 26 minutos, llegó la primera situación clara de la final de la Copa Sudamericana. Bernard, con un tiro libre al segundo palo desde la izquierda que se estrelló en el poste, paralizó los corazones de los hinchas granates. Atlético Mineiro, con poco, es más en Paraguay.
IBA A SER UN GOLAZO: Lanús se volvió a salvar del primero de Atlético Mineiro en la final.
Arrancó la final en Paraguay
En el estadio Defensores del Chaco, y con un gran marco de público, Lanús y el conjunto brasilero juegan por el título de la edición 2025 de la Copa Sudamericana. El Granate, a 90 minutos, de hacer historia.
Formaciones confirmadas de Lanús y Atlético Mineiro
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Mineiro: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso; Rony, Igor Gómez, Alan Franco, Guilherme Arana; Bernard, Dudu; Hulk. DT: Jorge Sampaoli.