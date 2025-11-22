Lanús le ganó a Atlético Mineiro y es campeón de la Copa Sudamericana

Live Blog Post

¡Lanús es campeón de la Copa Sudamericana!

Con el arquero Nahuel Losada como héroe, Lanús se hizo grande, como lo había anticipado su presidente Nicolás Russo, y consiguió su segunda Copa Sudamericana, siendo uno de los más ganadores de este certamen junto a Boca, Independiente, Atletico Paranaense, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Tras empatar 0-0 en los 120 minutos, el equipo de Mauricio Pellegrino, con Losada como líder, estuvo más fino desde los 12 pasos y le ganó por 5-4 a Atlético Mineiro para desatar la fiesta de los 15 mil hinchas que dijeron presente en el estadio Defensores del Chaco, pero sobre todo en los miles que acompañaron desde distintos puntos de la ciudad.