De qué se trata el acuerdo de Banfield para organizar eventos en el Florencio Sola

La cancha de Banfield se prepara para recibir eventos más allá de lo deportivo.

El estadio de Banfield será sede de eventos para el 2026.

El Club Atlético Banfield continúa con la puesta a punto de cara al 2026. La dirigencia encabezada por Matías Mariotto acaba de firmar un convenio con la empresa Holding Stadiums con el fin de impulsar eventos en el Florencio Sola. La idea es abarcar la promoción, gestión y producción de acontecimientos, no sólo deportivos, en el estadio del Taladro.

El acuerdo incluye un adelanto de US$100.000 y luego 12 cuotas mensuales de US$15.000. Fue aprobado por unanimidad en Comisión Directiva y es parte del plan que tiene Banfield con vistas al 2026 para que el club pueda generar nuevos ingresos.

En problemas. A Banfield le cayó otra inhibición y se complica para el mercado de pases

Arrepentido. Por qué Mauricio Arboleda salió a pedirles disculpas a los hinchas de Banfield

Ahora resta que el contrato sea presentado a la Municipalidad de Lomas de Zamora para coordinar y autorizar los futuros eventos. Holding Stadiums trabaja con clubes de la región para convertir sus estadios en espacios activos durante todo el año, generando nuevos ingresos a través de espectáculos, shows y producciones especiales.

La empresa que trabajará en forma conjunta con la Comisión Directiva de Banfield tiene como fin impulsar la transformación de estadios, arenas, teatros, clubes y lugares icónicos para convertirlos en verdaderos motores culturales, sociales y económicos. Además, la tarea principal es la de generar nuevas fuentes de ingreso, atraer audiencias diversas y maximizar el valor de cada venue convirtiéndolo en un símbolo vivo de comunidad, innovación y sostenibilidad, a la vez que potenciar la economía local y el orgullo colectivo.

florencio sola La cancha de Banfield se prepara para recibir eventos más allá de lo deportivo.

El Florencio Sola, sede de competencias importantes en el 2025

Durante el presente año, el estadio de Banfield fue sede de la Copa Libertadores femenina. Equipos como Boca, Corinthians, Colo Colo de Chile, entre otros, supieron disfrutar de las instalaciones de la institución de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Por su parte, la cancha de Banfield volverá a ser sede internacional: el estadio Florencio Sola albergará uno de los partidos correspondientes a la Jornada 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025-2026.

Según confirmó el Departamento de Competiciones y Operaciones de la Conmebol en su calendario oficial, la Selección Argentina enfrentará a Bolivia el martes 2 de diciembre a las 18 en el estadio del Taladro.

De esta manera, el Lencho Sola vuelve a recibir fútbol femenino de primer nivel continental, tras haber sido escenario de la Copa Libertadores Femenina 2025.

También, el Florencio Sola albergará la final del Torneo Proyección entre Boca y Gimnasia, la cual se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 19.30 con ambas parcialidades.

La dirigencia encabezada por Matías Mariotto continúa su buena relación con la Asociación del Fútbol Argentino y debido a las buenas impresiones que dejó la experiencia en la Copa Libertadores femenina en cuanto a la organización, ahora será el turno de recibir el evento entre las juveniles del xeneize y el lobo platense.