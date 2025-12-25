Banfield acelera por Valentino Simoni, el delantero que quiere para 2026

El jugador apuntado para reemplazar al potente centro-atacante es Valentino Simoni , delantero de la Reserva de 21 años, que se destacó en el Torneo Proyección de este año y es unas de las promesas de la cantera xeneize.

Con el objetivo de potenciar la faz ofensiva, y tras el visto bueno de Pedro Troglio , Banfield inició contacto con la dirigencia de Boca y las conversaciones, hasta el momento, marchan encaminadas, ya que el club de la Ribera está dispuesto a negociar un préstamo por su delantero.

Si bien el Taladro no es el único club que se interesó por Simoni , quien también aparece en la órbita de Platense y Atlético Tucumán, el club de Peña y Arenales es el que mejor posicionado está para sumarlo a sus filas con miras a la próxima temporada.

En ese sentido, de acuerdo a la información brindada por el programa partidario Código Banfield, los dirigentes del Taladro están en negociaciones con sus pares de Boca, buscando llegar a una definición en los próximos días, ya que el delantero ve “con buenos ojos” la posibilidad de sumarse al equipo de Pedro Troglio.

Los números de Simoni, el delantero que quiere Banfield

El joven atacante, oriundo de Cipolletti y que mide 1,84 mts, tuvo un 2025 muy bueno y eso no pasó desapercibido en el Taladro, que lo quiere para potenciar su ataque con miras al año que viene.

Este año, con la camiseta de Boca, Valentino Simoni disputó 37 partidos (35 como titular) y anotó 13 goles, siendo el máximo anotador de su equipo en la última temporada, en la que el Xeneize ganó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.