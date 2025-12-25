jueves 25 de diciembre de 2025
Escribinos
25 de diciembre de 2025
Va por otro "9".

Banfield acelera por Valentino Simoni, el delantero que quiere para 2026

El Taladro necesita potenciar su ataque en el mercado de pases y el goleador de la Reserva de Boca es el elegido por Pedro Troglio para la Liga Profesional.

El delantero apuntado por Banfield anotó 13 goles en el 2025.

El delantero apuntado por Banfield anotó 13 goles en el 2025.

El jugador apuntado para reemplazar al potente centro-atacante es Valentino Simoni, delantero de la Reserva de 21 años, que se destacó en el Torneo Proyección de este año y es unas de las promesas de la cantera xeneize.

Lee además
Valentino Simoni, con el trofeo de campeón en cancha de Banfield.
¿Apuesta a futuro?

Banfield preguntó por Valentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca
Es volante, tiene 20 años, y es la nueva ilusión de Banfield.
Se lo aseguró.

Banfield le hizo contrato a una nueva promesa del club

Con el objetivo de potenciar la faz ofensiva, y tras el visto bueno de Pedro Troglio, Banfield inició contacto con la dirigencia de Boca y las conversaciones, hasta el momento, marchan encaminadas, ya que el club de la Ribera está dispuesto a negociar un préstamo por su delantero.

Si bien el Taladro no es el único club que se interesó por Simoni, quien también aparece en la órbita de Platense y Atlético Tucumán, el club de Peña y Arenales es el que mejor posicionado está para sumarlo a sus filas con miras a la próxima temporada.

Presentación goleadora de Rodrigo Auzmendi.
Rodrigo Auzmendi podría irse de Banfield en este mercado de pases.

Rodrigo Auzmendi podría irse de Banfield en este mercado de pases.

En ese sentido, de acuerdo a la información brindada por el programa partidario Código Banfield, los dirigentes del Taladro están en negociaciones con sus pares de Boca, buscando llegar a una definición en los próximos días, ya que el delantero ve “con buenos ojos” la posibilidad de sumarse al equipo de Pedro Troglio.

Los números de Simoni, el delantero que quiere Banfield

El joven atacante, oriundo de Cipolletti y que mide 1,84 mts, tuvo un 2025 muy bueno y eso no pasó desapercibido en el Taladro, que lo quiere para potenciar su ataque con miras al año que viene.

Este año, con la camiseta de Boca, Valentino Simoni disputó 37 partidos (35 como titular) y anotó 13 goles, siendo el máximo anotador de su equipo en la última temporada, en la que el Xeneize ganó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Temas
Seguí leyendo

Banfield preguntó por Valentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca

Banfield le hizo contrato a una nueva promesa del club

Renato Civelli, el ex Banfield que firmó como nuevo Director Deportivo en Defensa y Justicia

Banfield, tras los pasos de Ricardo Centurión: qué posibilidades hay de que llegue al Taladro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Villarreal ya palpita el clásico entre Los Andes y Temperley.
Un partido con historia.

El clásico entre Los Andes y Temperley, un cruce especial para Facundo Villarreal

Las más leídas

Te Puede Interesar

Navidad aburrida: fuerte precipitación en las ventas de juguetes por la crisis económica.
Mala jugada.

Navidad aburrida: fuerte precipitación en las ventas de juguetes por la crisis