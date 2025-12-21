Renato Civelli, el ex Banfield que firmó como nuevo Director Deportivo en Defensa y Justicia

Renato Civelli , ex defensor de Banfield , tendrá un nuevo desafío después de lo que fue su retiro de la actividad del fútbol profesional. El futbolista de 42 años asumirá un nuevo reto en su rol de Director Deportivo en Defensa y Justicia. El club de Florencio Varela cobijará al ex futbolista que tuvo dos etapas en el Taladro .

El ex jugador tuvo dos períodos en Banfield: el primero desde 2003 a 2005 y el segundo desde 2017 hasta 2020. Con pasado en el fútbol francés, donde vistió las camisetas de Olympique de Marsella, Niza y Lille , se retiró en el 2022 vistiendo la casaca de Estudiantes de Pehuajó, el club de su ciudad natal.

La vida de Renato Civelli no estuvo siempre ligada al fútbol. Se recibió como Licenciado en Administración de Empresas , a la par con la carrera de futbolista, con lo cual ya venía desarrollando un aprendizaje que podía estar vinculado a los negocios. Así fue como en el 2019, cuando estaba cumpliendo su segunda etapa en Banfield , decidió invertir cerca de 2 millones de dólares para traer una cadena de panaderías francesas a la Argentina.

Entre 2015 y 2017 el ex defensor central defendió los colores del Lille, equipo situado al norte de Francia. Durante aquella época, acostumbraba a comprar algunos productos en Paul, una cadena de panaderías popular. En ese momento, se le ocurrió exportar la marca de panaderías a nuestro país.

Un tiempo después, un conocido le comentó que el panadero Gontran Cherrier, dueño de la cadena que lleva su apellido, estaba interesado en plantar bandera en Sudamérica. Civelli consiguió una reunión con el CEO de la compañía fundada en 2010 y el fútbol le jugó a su favor. "El tipo era de Cannes y me conocía porque jugué en el Niza. En diciembre de 2018 firmamos el contrato y un año después abrimos la primera sucursal con centro de producción", detalló Civelli. Ese primer local de 400 metros cuadrados ubicado en Palermo, fue el puntapié inicial de la marca en Buenos Aires.

renato civelli croissants Renato Civelli maneja una cadena de panaderías, además de estar ligado al fútbol.

La carrera de Renato Civelli, su salida de Banfield y su presente en Defensa y Justicia

Nació en Pehuajó y a los 17 años se mudó a Buenos Aires para terminar el colegio secundario y, al mismo tiempo, entrenarse en las divisiones inferiores de Banfield. Luego empezó a estudiar Administración de Empresas en la UBA como una "red de contención en caso de que el fútbol no funcionara". Pero el fútbol funcionó. Disputó 115 partidos con la camiseta del Taladro, donde llegó a ser capitán; y jugó más de 7 años en el fútbol francés, entre Olympique de Marsella, Lille y Niza. A mediados de 2021 pasó a Huracán y luego se retiró en el 2022 con la camiseta de Estudiantes de Pehuajó.

Ahora le llegó el momento de ser Director Deportivo de Defensa y Justicia. Con todo el aprendizaje a cuestas que significó la carrera de Administración de Empresas, en este caso, será vinculada al manejo de un club de fútbol para ser el nexo entre la dirigencia y el cuerpo técnico. Negociaciones de contratos de futbolistas, participación activa en el mercado de pases y la incorporación de un rol clave para el crecimiento y la consolidación del proyecto deportivo de la institución de Florencio Varela.

renato civelli banfield Renato Civelli cumplió dos etapas con la camiseta de Banfield.

El recibimiento en Defensa y Justicia y sus expectativas

“La llegada de Renato responde a una búsqueda clara del club: seguir profesionalizando nuestras estructuras deportivas. Conocemos su recorrido, su experiencia internacional y su compromiso con una forma de trabajo que encaja perfectamente con la identidad de nuestro club”, sostuvo Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia.

Tras su retiro como jugador, Civelli comenzó a formarse y desempeñarse en roles vinculados a la gestión deportiva, aportando una visión moderna y profesional, alineada a los valores de trabajo, planificación y crecimiento sostenido que caracterizan a Defensa y Justicia.

“Quiero agradecer a Defensa y Justicia por la confianza y la oportunidad. Es un club que admiro por su crecimiento, su identidad y su manera de trabajar. Llego con muchas ganas de aportar, de construir un camino profesional sólido y de acompañar un proyecto que permita que Defensa siga creciendo y compitiendo al más alto nivel", aseguró Renato Civelli en su presentación.