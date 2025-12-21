domingo 21 de diciembre de 2025
Nueva oportunidad.

No sigue en Temperley, pero ya tiene club: el nuevo destino de Pablo Casarico

El defensor no renovó su vínculo con el Gasolero, pero continuará su carrera en otro equipo de la Primera Nacional.

Luego de una vida ligada a Temperley, el defensor Pablo Casarico cerró su etapa en el club en el que se formó como persona y futbolistas e iniciará un nuevo camino como profesional en otro equipo de la Primera Nacional.

Casarico quedó en libertad de acción tras la última temporada, pero estuvo poco tiempo sin club, ya que rápidamente encontró un nuevo lugar para seguir su camino en el fútbol argentino: el defensor continuará su carrera en Midland, transformándose en uno de los refuerzos de uno de los ascendidos a la segunda categoría del fútbol argentino.

El equipo de Joaquín Iturrería, que tendrá su estreno en la Primera Nacional, posó los ojos en el marcador central, pero que también puede jugar como lateral izquierdo, y rápidamente llegaron a un acuerdo para que Casarico se convierta en el cuarto refuerzo del equipo de Libertad. De esta manera, podría seguir el camino de Lautaro Maldonado, que se formó en el Cele y brilló en Midland.

Los números de Pablo Casarico en Temperley

El defensor, de 24 años, llegó al Gasolero cuando tenía apenas 13 y realizó todo el proceso formativo en el club, siendo uno de los futbolistas destacados de su categoría.

pablo-casarico-1-1140x570
En 2022, luego de un buen proceso en juveniles, tuvo su debut como futbolista profesional. De la mano de José María Bianco, cumplió su sueño de jugar en la primera del Gasolero el 2 de octubre en un triunfo por 2-0 ante Agropecuario, en el que jugó de titular y completó los 90 minutos.

Sin embargo, Casarico no pudo afianzarse en el último titular durante las últimas tres temporadas y deja el club con un total de 17 partidos jugados, sin goles ni asistencias. Su mejor fue el 2024, donde tuvo más continuidad y fue parte del equipo en nueve encuentros.

