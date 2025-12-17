Filmó a la hija de una jugadora de Temperley en el baño: lo condenaron

El organizador del torneo fue detenido por filmar a la hija de una jugadora de Temperley en ropa interior.

Condenaron a cuatro años de prisión al organizador de un torneo de vóley que había sido descubierto filmando a una menor en ropa interior en Villa Gesell . La víctima era hija de una jugadora de Temperley .

El hecho ocurrió en octubre de 2023 en el restaurante Puerto de Palos. Mientras la delegación de Temperley cenaba en el lugar, una nena volvió del baño muy angustiada y le contó a su mamá que alguien la había filmado desde una ventana .

El responsable había sido Jorge Guardamagna, empresario de 66 años y organizador del torneo de vóley . La prueba era irrefutable: el hombre tenía en su celular el video de la menor . Enseguida se desató un escándalo en el restaurante que terminó con un llamado a la Policía. Él se mostraba calmado, pero exigía que le devuelvan su celular.

" Tomátelas de acá, Jorge. ¿Vos grabás nenas en pelotas y no puedo tener tu teléfono? ¿Me estás jodiendo?", le dijo una de las mujeres que acompañaba a la víctima. El hombre retrucó: "Yo no me voy a ningún lado, mi teléfono dámelo". Todo terminó con Guardamagna detenido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/1714419648911806878&partner=&hide_thread=false VIDEO: así fue el momento en que descubrieron que el organizador de un torneo de vóley había grabado a la hija de una jugadora de Temperley en el baño. Fue detenido en Villa Gesell. pic.twitter.com/jH3VHrzA55 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 17, 2023

La sentencia tras el escándalo en Villa Gesell

Dos años después del caso, que conmocionó a los vecinos de Lomas de Zamora, el Tribunal en lo Criminal Nº1 de Dolores confirmó la condena contra el acusado tras un juicio abreviado.

En base a la declaración de testigos y a la evidencia encontrada en el celular, el juez dio por probado que Guardamagna había filmado a la niña en ropa interior en el baño del lugar. Y como si fuera poco, también tenía fotos de varias menores semidesnudas, lo cual fortaleció la prueba.

De esta manera, el organizador del torneo de vóley fue declarado culpable del delito de "producción de representación de partes genitales de menores con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años, en concurso real con tenencia de representación de menores dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años".

El juez impuso la pena de cuatro años de prisión, aunque por la edad del detenido, cumplirá la pena con prisión domiciliaria en un domicilio de Burzaco.