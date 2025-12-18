jueves 18 de diciembre de 2025
Orgullo argentino.

"Belén", la película de Dolores Fonzi, avanza en la preselección de los Premios Oscar

La película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi, basada en un hecho real, quedó incluida entre las 15 seleccionadas para los Premios Oscar 2026.

La película de Dolores Fonzi en carrera en los Premios Oscar.

Se encuentra en la lista de preseleccionados a mejor película internacional junto a la brasileña “The Secret Agent”, a la española “Sirât”; la noruega “Sentimental Value”; la francesa “It Was Just an Accident” o la palestina “Palestine 36”.

Nueva entrega de la serie de Netflix. 
Lo que vendrá.

Cuándo se estrena en Netflix la segunda parte de "Cien Años de Soledad"
Netflix presenta una nuea Cenicienta. 
Luz, cámara, acción.

Netflix prepara una película con una reversión del cuento de la Cenicienta

La nómina definitiva de candidatos en las 24 categorías de los Premios Oscar se dará a conocer el 22 de enero, mientras que la gala, con Conan O’Brien como anfitrión, tendrá lugar el 15 de marzo.

La producción, seleccionada para la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, está disponible en el catálogo de Prime Video.

Dolores Fonzi, protagonista y directora de su película

En las escenas, Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

image
La película argentina, que ya pasó por las salas argentinas, está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y fue producida por K&S Films.

El elenco lo completan Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.

