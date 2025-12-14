Netflix prepara una película con una reversión del cuento de la Cenicienta

Netflix Animation Studios se prepara para el estreno de la película “Steps”, una nueva apuesta de animación de la popular plataforma que pondrá patas para arriba al cuento tradicional de Cenicienta con un enfoque sorprendente y con un replanteo de la historia que todos conocemos.

La película se centrará en las hermanastras, replanteando por completo los roles tradicionales. La dirección corre por cuenta de Alyce Tzue y John Ripa , con las voces de Ali Wong y Stephanie Hsu.

La película de animación basada en Cenicienta sigue a Lilith, una joven incomprendida que convierte accidentalmente a su hermana Margot en una rana tras robar una varita mágica en el Baile Real.

Lilith forma una alianza inesperada con Cenicienta y un trol soñador para reparar un cuento fracturado. La directora Alyce Tzue explicó que la historia trata sobre el sentimiento de sentirse como una forastera, buscando crear una película para quienes se han sentido fuera de lugar y mostrar cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo.

El co-director John Ripa subrayó que el proyecto contiene "un arte increíble, una narrativa hermosa y, sobre todo, algo importante que decirle al mundo". Además de los directores, la producción reúne a un sólido equipo creativo que incluye a Amy Poehler.

La película se estrenará en el catálogo de Netflix en 2026, posicionándose como uno de los títulos animados más esperados del catálogo.

La historia original de Cenicienta narra la historia de una joven bondadosa maltratada por su cruel madrastra y hermanastras tras la muerte de su padre, obligándola a ser sirvienta; su vida cambia cuando un Hada Madrina le permite asistir a un baile real, donde baila con el príncipe, pero huye a medianoche dejando una zapatilla de cristal que él usa para encontrarla y casarse con ella, triunfando el bien sobre el mal.