Lo que vendrá.

Cuándo se estrena en Netflix la serie con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Basada en novelas de Claudia Piñeiro, Carla Peterson y Nancy Dupláa protagonizan una nueva producción argentina que se verá en Netflix.

Por Diario La Unión
Carla Peterson y Nancy Dupláa llegan a Netflix. 

La producción adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro, una escritora oriunda de la región. Además, se confirmó en forma oficial que la miniserie se estrenará globalmente por Netflix el 1° de enero de 2026.

La serie está dirigida por Ana Katz ("Terapia Alternativa", "El perro que no calla"), junto a Benjamín Naishtat ("Rojo", "Puan" y la inminente "La Virgen de la Tosquera"), y cuenta con la producción de Vanesa Ragone, quien realizó la ganadora del Oscar "El Secreto de sus ojos" y además colaboró con Piñeiro en "Carmel: el crimen de María Marta".

Carla Peterson, Nancy Dupláa y un gran elenco, en lo nuevo de Netflix

Junto a Carla Peterson y Nancy Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco.

El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo, y cuenta la historia de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir.

Carla Peterson y Nancy Dupláa, en Netflix.

En esta nueva miniserie, presentando una historia que antepone pilares como la amistad y el anhelo de libertad de dos mujeres, dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir.

Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les tendieron una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

