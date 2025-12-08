Cuándo se estrena en Netflix la serie con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Netflix presentó el primer adelanto de “El tiempo de las moscas”, la nueva miniserie realizada en la Argentina protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa junto a un gran elenco y que ya tiene fecha de estreno en la popular plataforma.

La producción adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro , una escritora oriunda de la región. Además, se confirmó en forma oficial que la miniserie se estrenará globalmente por Netflix el 1° de enero de 2026.

La serie está dirigida por Ana Katz ("Terapia Alternativa", "El perro que no calla"), junto a Benjamín Naishtat ("Rojo", "Puan" y la inminente "La Virgen de la Tosquera"), y cuenta con la producción de Vanesa Ragone , quien realizó la ganadora del Oscar "El Secreto de sus ojos" y además colaboró con Piñeiro en "Carmel: el crimen de María Marta".

Junto a Carla Peterson y Nancy Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco.

El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo, y cuenta la historia de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir.

image Carla Peterson y Nancy Dupláa, en Netflix.

Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les tendieron una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.