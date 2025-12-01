lunes 01 de diciembre de 2025
Escribinos
1 de diciembre de 2025
Prendé la tele.

Telefe estrena "Aile, lazos de pasión", la exitosa serie turca

"Aile, lazos de pasión", un culebrón turco que promete, se podrá ver desde este lunes en Telefe contando un drama absorbente sobre el poder y el amor.

La nueva serie turca de Telefe.&nbsp;

La nueva serie turca de Telefe. 

Tras su éxito en Turquía, la serie promete un drama absorbente sobre el poder, el amor y los secretos que unen y destrozan a una familia.

Lee además
La nueva entrega de El Conjuro, en HBO MAX.
Luz, cámara, acción.

La última entrega de la saga de "El Conjuro" se estrena en HBO MAX
Luis Ventura y Moria contra Jorge Rial. 
Todo mal.

Luis Ventura le contó a Moria Casán la verdadera interna con Jorge Rial
Embed

“Aile, lazos de pasión” se sumerge en el complejo mundo de Aslan Soykan, el líder de una poderosa dinastía de Estambul, cuyo destino cambia radicalmente al cruzarse con Devin Akn, una psicóloga brillante.

La unión de esta pareja genera un choque de fuerzas dentro del clan Soykan. Mientras Aslan se debate entre el amor y su obligación familiar, Devin se enfrenta a la formidable matriarca, una mujer que ejerce un control implacable sobre todos. La serie es una exploración profunda de cómo los lazos de sangre pueden ser tanto un refugio como una prisión.

image
La nueva serie de Telefe.

La nueva serie de Telefe.

EL ELENCO DE LA NUEVA SERIE DE TELEFE

El reparto de esta producción está encabezado por dos de las estrellas más importantes de Turquía: Kvanç Tatltu (Aslan) y Serenay Sarkaya (Devin). Junto a ellos, Nur Sürer interpreta a la formidable matriarca, Hülya.

“Aile, lazos de pasión”, producida por Ay Yapm y distribuida por Madd Entertainment a más de 140 países, ha sido aclamada por su guion audaz y sus actuaciones de alto nivel, ofreciendo a la audiencia un drama fascinante sobre el precio del poder y la complejidad de las dinámicas familiares.

Con dos temporadas y éxito internacional bajo el título The Family, la ficción promete convertirse en la nueva apuesta fuerte de Telefe, que continúa ampliando su catálogo de novelas extranjeras. El canal ya inició la campaña promocional con avances oficiales que destacan la intensidad de la relación entre sus protagonistas.

Temas
Seguí leyendo

La última entrega de la saga de "El Conjuro" se estrena en HBO MAX

Luis Ventura le contó a Moria Casán la verdadera interna con Jorge Rial

Estrenos de cine: "Zootopia 2" y otros títulos renuevan la cartelera

Final de la Copa Libertadores 2025: dónde se podrá ver Flamengo - Palmeiras

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Gabriela Sabatini y Leo Montero. 
Vintage.

Cómo fue el romance de Gabriela Sabatini y Leo Montero

Las más leídas

Te Puede Interesar

La historia de la primera calesita de Lomas que inspiró la instalación de otras
Nostalgia

La historia de la primera calesita de Lomas que inspiró la instalación de otras

Por  Sergio Lapegüe