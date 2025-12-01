Telefe estrena "Aile, lazos de pasión", la exitosa serie turca

Desde este lunes a las 17,30 llega a la pantalla de Telefe “Aile, lazos de pasión”, el exitoso fenómeno turco protagonizado por Kvanç Tatltu y Serenay Sarkaya que se vio en todo el mundo. La esperada serie debutará en la pantalla de lunes a viernes.

Tras su éxito en Turquía, la serie promete un drama absorbente sobre el poder, el amor y los secretos que unen y destrozan a una familia.

Luz, cámara, acción. La última entrega de la saga de "El Conjuro" se estrena en HBO MAX

“Aile, lazos de pasión” se sumerge en el complejo mundo de Aslan Soykan, el líder de una poderosa dinastía de Estambul, cuyo destino cambia radicalmente al cruzarse con Devin Akn, una psicóloga brillante.

Una mujer entrará a su vida y la cambiará para siempre #Aile : Lazos de Pasión ¡ESTRENO! Este lunes 17.30hs por Telefe pic.twitter.com/Ek200SM0aP

La unión de esta pareja genera un choque de fuerzas dentro del clan Soykan. Mientras Aslan se debate entre el amor y su obligación familiar, Devin se enfrenta a la formidable matriarca, una mujer que ejerce un control implacable sobre todos. La serie es una exploración profunda de cómo los lazos de sangre pueden ser tanto un refugio como una prisión.

image La nueva serie de Telefe.

EL ELENCO DE LA NUEVA SERIE DE TELEFE

El reparto de esta producción está encabezado por dos de las estrellas más importantes de Turquía: Kvanç Tatltu (Aslan) y Serenay Sarkaya (Devin). Junto a ellos, Nur Sürer interpreta a la formidable matriarca, Hülya.

“Aile, lazos de pasión”, producida por Ay Yapm y distribuida por Madd Entertainment a más de 140 países, ha sido aclamada por su guion audaz y sus actuaciones de alto nivel, ofreciendo a la audiencia un drama fascinante sobre el precio del poder y la complejidad de las dinámicas familiares.

Con dos temporadas y éxito internacional bajo el título The Family, la ficción promete convertirse en la nueva apuesta fuerte de Telefe, que continúa ampliando su catálogo de novelas extranjeras. El canal ya inició la campaña promocional con avances oficiales que destacan la intensidad de la relación entre sus protagonistas.