Final de la Copa Libertadores 2025: dónde se podrá ver Flamengo - Palmeiras

Este sábado la gran final de la Copa Libertadores 2025 , la definición del torneo continental más importante del continente entre Palmeiras y Flamengo , se vive en la pantalla de Telefe . La previa comenzará a las 17 y el encuentro comenzará a las 18.

El partido decisivo se jugará en el Estadio Monumental de Lima, en Perú. La final enfrentará a los dos gigantes brasileños de esta edición: Palmeiras y Flamengo , ambos aspirantes al título que consagrará al campeón de América 2025.

Con los comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, el equipo de Deportes de Telefe brindará una cobertura multiplataforma para llevar toda la pasión del mejor fútbol sudamericano a toda la Argentina.

Telefe reafirma su compromiso con el fútbol sudamericano, acercando a los hinchas argentinos al vibrante universo de la Copa Conmebol Libertadores, con la pasión y el contexto que solo una señal abierta de alcance nacional puede ofrecer.

image Copa Libertadores 2025: Telefe la trasmite con Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt,

LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 2025 EN OTRAS PANTALLAS

El partido entre el Flamengo y Palmeiras será transmitido a través de la señal de ESPN , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma

Palmeiras llega a la final tras dejar atrás a Liga de Quito en una de las semifinales más recordadas de la CONMEBOL Libertadores. Tras perder 3-0 en Ecuador, el Verdao protagonizó una remontada épica para asegurar su lugar.

Flamengo, por su parte, obtuvo el boleto a la final tras una serie muy pareja ante Racing. El Mengão mostró solidez en su visita a Argentina y, con lo justo, se clasificó para una nueva versión del torneo continental.

El ganador de la Copa Libertadores se llevará una suma no menor a 24 millones de dólares, solo por el hecho de consagrarse campeón. A esto, se va sumando lo acumulado a lo largo del torneo.

Por lo tanto, el premio total para el equipo que levante el trofeo superará los 30 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del torneo internacional.