jueves 27 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025
Eterno.

Fiorito: así fue el homenaje a Diego Maradona a 5 años de su muerte

En la Sociedad de Fomento Darwin hicieron una jornada artística que tuvo como invitada a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Otra emotiva jornada para recordar a Diego Maradona en Fiorito.

En Fiorito, la ciudad que lo vio crecer, hicieron un emotivo encuentro para recordar a Diego Maradona en el quinto aniversario de su fallecimiento. La invitada especial fue Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

En la Sociedad de Fomento Darwin organizaron una jornada artística y cultural que tuvo muestras de pinturas, tela aérea y grabado a cargo de las chicas y chicos del Punto Joven Sociocultural. También estuvo Sabrina, una artista visual que hizo una bandera con las caras de Maradona y Alejandro Almeida, el hijo de Taty Almeida que fue un militante social y estudiante de medicina secuestrado y desaparecido por la Triple A.

"Les agradezco muchísimo que hoy estemos todos juntos recordando al Diez, que es ese ausente que seguirá siempre presente. Ya he venido en otras oportunidades a Fiorito para visitar la casa donde vivió y el potrero donde empezó a jugar Diego, y nunca dejo de emocionarme", expresó Taty, quien les pidió a los vecinos y vecinas que "estemos más unidos que nunca y no bajemos los brazos".

"Fue una hermosa jornada para homenajear a Diego y recordar a los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos. Maradona era muy pegado a la Madres de Plaza de Mayo así que estamos felices de haber compartido otra tarde junto a Taty, que ya vino varias veces a Fiorito y siempre nos genera mucha emoción recibirla", destacó Araceli Peralta, una de las vecinas y militantes que organizó el homenaje.

Este martes se cumplieron 5 años del paso a la eternidad de Diego Armando Maradona, el ídolo popular que creció en Fiorito, conquistó el mundo y es una de las grandes pasiones de los argentinos.

Maradona y Fiorito: raíces, identidad y potrero

El año pasado se inauguró Comunidad de D10S, un circuito cultural, deportivo y turístico que pone en valor lugares emblemáticos para la historia tanto de Maradona como del barrio.

El circuito tiene varias paradas que están señalizadas como la casa natal de Diego (Azamor 523), el potrero "Club Estrella" (Larrazábal 2909), la Escuela N°63 (Campana 360), Escuela Primaria de Adultos N°706 (Campana 401), la Estación Fiorito en la calle Morazán, el Centro Cultural Fiorito y el Parque Maradona. En todos estos lugares también pintaron murales que reflejan la infancia de Diego y su emblemática carrera como futbolista.

