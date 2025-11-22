Cinco años sin Diego Maradona: realizarán un emotivo homenaje en Fiorito

Se viene otra jornada a pura emoción para recordar a Diego Maradona.
El próximo martes 25 de noviembre será un día de muchas emociones en Fiorito. A 5 años de la muerte de Diego Maradona realizarán una jornada artística y cultural que tendrá como invitada especial a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
El encuentro será en la Sociedad de Fomento Darwin, que está ubicada sobre la calle Darwin 1735. "Primero vamos a pasar por la casa de Maradona (Azamor 523) porque Taty me dijo que quería visitarla y después nos vamos para el club donde tendremos una muestra cultural a cargo de artistas del barrio", contó Araceli Peralta, vecina de Fiorito que organizó la jornada junto a la Sociedad de Fomento y compañeros de militancia.
Los vecinos que vayan al club disfrutarán de una muestra cultural en homenaje a Maradona que estará acompañada por un show de malambo y una exhibición de telas. Los artistas también desplegarán una bandera con una imagen de Diego y de Alejandro Almeida, el hijo de Taty que fue un militante social y estudiante de medicina secuestrado y desaparecido por la Triple A.
"Diego era muy pegado a la Madres de Plaza de Mayo así que estamos felices de poder homenajearlo junto a Taty, que ya vino varias veces a Fiorito y siempre nos genera mucha emoción recibirla. La del martes también será una jornada en memoria de los desaparecidos y para remarcar la importancia de los derechos humanos en la sociedad", destacó Araceli.
La última visita de Taty Almeida a Fiorito fue en mayo del año pasado para la inauguración de un mural en memoria de su hijo Alejandro. Funcionarios, artistas, estudiantes, docentes y referentes de Derechos Humanos participaron de la jornada en la Mutual San José.
Este martes se cumplen 5 años del paso a la eternidad de Diego Armando Maradona, el ídolo popular que creció en Fiorito, conquistó el mundo y es una de las grandes pasiones de los argentinos.
Diego Maradona y Fiorito: raíces, identidad y potrero
El circuito tiene varias paradas que están señalizadas como la casa natal de Diego (Azamor 523), el Potrero "Club Estrella" (Larrazábal 2909), la Escuela N°63 (Campana 360), Escuela Primaria de Adultos N°706 (Campana 401), la Estación Fiorito en la calle Morazán, el Centro Cultural Fiorito y el Parque Maradona. En todos estos lugares también pintaron murales que reflejan la infancia de Diego y su emblemática carrera como futbolista.