Cinco años sin Diego Maradona: realizarán un emotivo homenaje en Fiorito

El próximo martes 25 de noviembre será un día de muchas emociones en Fiorito . A 5 años de la muerte de Diego Maradona realizarán una jornada artística y cultural que tendrá como invitada especial a Taty Almeida , presidenta de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora .

El encuentro será en la Sociedad de Fomento Darwin , que está ubicada sobre la calle Darwin 1735. "Primero vamos a pasar por la casa de Maradona (Azamor 523) porque Taty me dijo que quería visitarla y después nos vamos para el club donde tendremos una muestra cultural a cargo de artistas del barrio", contó Araceli Peralta, vecina de Fiorito que organizó la jornada junto a la Sociedad de Fomento y compañeros de militancia.

Los vecinos que vayan al club disfrutarán de una muestra cultural en homenaje a Maradona que estará acompañada por un show de malambo y una exhibición de telas. Los artistas también desplegarán una bandera con una imagen de Diego y de Alejandro Almeida , el hijo de Taty que fue un militante social y estudiante de medicina secuestrado y desaparecido por la Triple A .

"Diego era muy pegado a la Madres de Plaza de Mayo así que estamos felices de poder homenajearlo junto a Taty, que ya vino varias veces a Fiorito y siempre nos genera mucha emoción recibirla. La del martes también será una jornada en memoria de los desaparecidos y para remarcar la importancia de los derechos humanos en la sociedad", destacó Araceli.

La última visita de Taty Almeida a Fiorito fue en mayo del año pasado para la inauguración de un mural en memoria de su hijo Alejandro. Funcionarios, artistas, estudiantes, docentes y referentes de Derechos Humanos participaron de la jornada en la Mutual San José.

Este martes se cumplen 5 años del paso a la eternidad de Diego Armando Maradona, el ídolo popular que creció en Fiorito, conquistó el mundo y es una de las grandes pasiones de los argentinos.

El año pasado se inauguró Comunidad de D10S, un circuito cultural, deportivo y turístico que pone en valor lugares emblemáticos para la historia tanto de Maradona como del barrio.

El circuito tiene varias paradas que están señalizadas como la casa natal de Diego (Azamor 523), el Potrero "Club Estrella" (Larrazábal 2909), la Escuela N°63 (Campana 360), Escuela Primaria de Adultos N°706 (Campana 401), la Estación Fiorito en la calle Morazán, el Centro Cultural Fiorito y el Parque Maradona. En todos estos lugares también pintaron murales que reflejan la infancia de Diego y su emblemática carrera como futbolista.