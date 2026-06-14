Fernando Enrique, tras el empate de Talleres de Escalada: "Demostramos carácter para reaccionar"

Talleres de Escalada sigue firme en su lucha por los primeros puestos en la Primera B. El equipo dirigido por Lucas Licht dio una verdadera prueba de carácter en un partido que se había complicado más de la cuenta y pudo sacarlo adelante para lograr un empate por 1 a 1 en un reducto siempre complicado.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Talleres debido al tempranero gol de Federico Cataldi en apenas un minuto de juego. No obstante, Fernando Enrique fue una pieza fundamental para la recuperación, ya que a partir de su coraje y entrega el conjunto de Escalada pudo llegar al empate que le permite seguir como escolta en la Primera B.

Análisis. La explicación de Lucas Licht sobre el presente de Talleres de Escalada

Con este empate, el albirrojo mantiene el invicto de las últimas fechas en el campeonato. Acumula 4 partidos sin perder (3 victorias y 1 empate) y se perfila como uno de los grandes candidatos al título.

Al salir de los vestuarios, el experimentado mediocampista dejó sus sensaciones sobre la campaña del equipo y sus impresiones sobre un partido que se complicó en el inicio, pero pudieron sacar adelante.

"Nos encontramos con un gol de entrada que cambió totalmente los planes, pero este grupo tiene una fisionomía muy clara y sabe reponerse a los golpes. Demostramos carácter para reaccionar en una cancha muy difícil", aseguró el capitán del conjunto de Escalada.

El enganche, hijo del histórico campeón mundial en México 1986 Héctor "Negro" Enrique, reconoció las complicaciones del partido y la fuerte rivalidad con Dock Sud. Además, se mostró conforme con mantener la racha de partidos sumando.

"Vinimos a buscar la victoria para subir provisionalmente a la punta, pero cuando el partido se presenta tan físico, sumar de a uno sirve para seguir prendidos arriba. No perdimos el orden y manejamos bien los hilos tras el empate", reconoció.

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La mirada puesta en lo que viene

El capitán albirrojo, que disputó 38 minutos del complemento antes de ser sustituido por Mateo Muñoz, ya proyectó el próximo desafío del campeonato en el estadio Pablo Comelli, donde Talleres recibirá a Comunicaciones en la jornada venidera.

"La Primera B es muy pareja y nadie te regala nada. Ahora nos toca descansar y pensar en Comunicaciones en casa, donde tenemos la obligación de hacer valer este punto y dejar las tres unidades ante nuestra gente", concluyó Enrique.

Con los resultados que se dieron en la jornada del sábado, Talleres de Escalada suma 38 puntos y se ubica a tres unidades de Excursionistas, el líder del torneo. En la próxima fecha, el albirrojo buscará sacar ventaja ante Comunicaciones y tratar de aprovechar que Excursionistas enfrenta a Camioneros, otro de los equipos que se encuentra luchando por los puestos de vanguardia en el campeonato.