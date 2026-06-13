Talleres de Escalada empató ante Dock Sud y no pudo subirse a la punta del campeonato

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Talleres de Escalada no pudo con Dock Sud y se conformó con el empate

Talleres de Escalada y Dock Sud igualaron 1 a 1 por la fecha número 20 de la Primera B Metropolitana. El Darsenero abrió la cuenta a través de Federico Cataldi y luego el Albirrojo llegó a la igualdad por intermedio de Matías Samaniego. Con este resultado, el conjunto de Escalada quedó como escolta de Excursionistas.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético e inesperado para los planes de la visita. Apenas al minuto 1 de juego, el lateral izquierdo local, Federico Cataldi, rompió el marcador tras un cabezazo que dejó sin reacción al arquero Mauro Casoli. El tanto tempranero encendió a la parcialidad del Inundado, que buscaba recuperarse de las últimas caídas y hacer valer la localía en un clásico histórico.

Con la ventaja en el marcador, Dock Sud intentó replegarse y apostar al orden táctico, obligando a Talleres a adelantar sus líneas. El equipo de Escalada, urgido por no perder terreno en los primeros puestos de la tabla, empezó a dominar la posesión de la pelota a base de presión alta. Las disputas físicas en la mitad de la cancha trabaron el desarrollo del juego por momentos, llenando el partido de tarjetas y roces constantes.

La paridad definitiva entre Dock Sud y Talleres de Escalada

Talleres encontró el camino mediante la insistencia y logró estampar la igualdad definitiva por 1 a 1 antes de que el trámite se volviera inquebrantable. Luego de una asistencia de Isaias Ciavarelli, el atacante Matías Samaniego apareció en el área por sorpresa y sólo tuvo que empujarla al fondo de la red.

Durante el complemento, las fricciones aumentaron e Ignacio Cuicchi, el árbitro del encuentro, debió intervenir repetidamente para enfriar las tensiones entre los futbolistas. Ninguno de los dos estrategas logró romper el cerrojo táctico rival en los minutos finales, sentenciando un reparto de puntos justo por el desarrollo del juego.

De esta manera, Talleres de Escalada alcanzó las 38 unidades en el campeonato, pero con la victoria de Excursionistas sobre Sportivo Italiano por 1 a 0, los del Bajo Belgrano siguen siendo líderes con 41 unidades. En la próxima fecha, el albirrojo recibirá a Comunicaciones.