sábado 13 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Primera B.

Talleres de Escalada empató ante Dock Sud y no pudo subirse a la punta del campeonato

Dock Sud fue más que Talleres, lo ganaba por 1 a 0 y merecía ampliar la diferencia, pero Matías Samaniego lo empató. Con el 1 a 1 el albirrojo es escolta.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Talleres y Dock Sud repartieron puntos.

Talleres y Dock Sud repartieron puntos.

Talleres y Dock Sud repartieron puntos.

Talleres y Dock Sud repartieron puntos.

Talleres y Dock Sud igualaron 1 a 1.

Talleres y Dock Sud igualaron 1 a 1.

Talleres y Dock Sud igualaron 1 a 1.

Talleres y Dock Sud igualaron 1 a 1.

Talleres empató con Dock Sud y no pudo subirse a la punta.

Talleres empató con Dock Sud y no pudo subirse a la punta.

Talleres empató con Dock Sud y no pudo subirse a la punta.

Talleres empató con Dock Sud y no pudo subirse a la punta.

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Talleres de Escalada no pudo con Dock Sud y se conformó con el empate

Talleres de Escalada y Dock Sud igualaron 1 a 1 por la fecha número 20 de la Primera B Metropolitana. El Darsenero abrió la cuenta a través de Federico Cataldi y luego el Albirrojo llegó a la igualdad por intermedio de Matías Samaniego. Con este resultado, el conjunto de Escalada quedó como escolta de Excursionistas.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético e inesperado para los planes de la visita. Apenas al minuto 1 de juego, el lateral izquierdo local, Federico Cataldi, rompió el marcador tras un cabezazo que dejó sin reacción al arquero Mauro Casoli. El tanto tempranero encendió a la parcialidad del Inundado, que buscaba recuperarse de las últimas caídas y hacer valer la localía en un clásico histórico.

Con la ventaja en el marcador, Dock Sud intentó replegarse y apostar al orden táctico, obligando a Talleres a adelantar sus líneas. El equipo de Escalada, urgido por no perder terreno en los primeros puestos de la tabla, empezó a dominar la posesión de la pelota a base de presión alta. Las disputas físicas en la mitad de la cancha trabaron el desarrollo del juego por momentos, llenando el partido de tarjetas y roces constantes.

La paridad definitiva entre Dock Sud y Talleres de Escalada

Talleres encontró el camino mediante la insistencia y logró estampar la igualdad definitiva por 1 a 1 antes de que el trámite se volviera inquebrantable. Luego de una asistencia de Isaias Ciavarelli, el atacante Matías Samaniego apareció en el área por sorpresa y sólo tuvo que empujarla al fondo de la red.

Durante el complemento, las fricciones aumentaron e Ignacio Cuicchi, el árbitro del encuentro, debió intervenir repetidamente para enfriar las tensiones entre los futbolistas. Ninguno de los dos estrategas logró romper el cerrojo táctico rival en los minutos finales, sentenciando un reparto de puntos justo por el desarrollo del juego.

De esta manera, Talleres de Escalada alcanzó las 38 unidades en el campeonato, pero con la victoria de Excursionistas sobre Sportivo Italiano por 1 a 0, los del Bajo Belgrano siguen siendo líderes con 41 unidades. En la próxima fecha, el albirrojo recibirá a Comunicaciones.

talleres vs el docke
Talleres y Dock Sud repartieron puntos.

Talleres y Dock Sud repartieron puntos.

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Final del partido

Dock Sud y Talleres de Escalada empataron 1 a 1 por la fecha número 20 de la Primera B Metropolitana.

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No pudo ser para Dock Sud

Luego de un centro, nadie pudo llegar a impactar la pelota para poner el 2 a 1. Se salvó Talleres.

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Se juegan los últimos minutos

Talleres busca el triunfo sobre el final, pero carece de peso en ofensiva.

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Se lo perdió Dock Sud

En un contragolpe, apareció Kevin Ghigliazza de frente al arco y no supo aprovechar la oportunidad inmejorable.

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Partido friccionado y apático

Se cortó mucho el juego en el segundo tiempo. A diferencia de un primer tiempo frenético, en la segunda parte se lucha más de lo que se juega. Por ahora siguen 1 a 1 y Talleres queda a tres puntos del líder, Excursionistas.

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Talleres llegó de media distancia

Disparo de Fernando Enrique de afuera del área que se va desviado. Partido luchado en el complemento.

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Comienza el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Talleres de Escalada y Dock Sud.

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Final del primer tiempo

Dock Sud y Talleres de Escalada empatan 1 a 1 en el estadio Los Inmigrantes.

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¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!

Luego de un centro de Isaias Ciavarelli, la pelota le quedó servida a Matías Samaniego quien sólo tuvo que empujarla. Ahora Talleres y Dock Sud empatan 1 a 1.

talleres y dock sud
Talleres empató con Dock Sud y no pudo subirse a la punta.

Talleres empató con Dock Sud y no pudo subirse a la punta.

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Casi empata Talleres de pelota parada

Luego de un córner desde la derecha, apareció Leonel Barrios de cabeza y la pelota se fue a centímetros del palo.

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Se volvió a salvar Talleres

Otra vez Kevin Ghigliazza encaró y quedó cara a cara con Casoli, pero no definió de la mejor manera. Por ahora, Talleres tiene vida y pierde sólo 1 a 0.

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Ritmo intenso, partido de ida y vuelta

Talleres no encuentra la pelota en el mediocampo y es superado por Dock Sud. La única aproximación del conjunto de Escalada fue a través de un disparo de media distancia de Isaias Ciavarelli. Muy flojo el arranque del tallarín.

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Talleres está para el cachetazo

En su afán por ir a buscar el empate, el albirrojo quedó desprotegido en defensa y Kevin Ghigliazza enfrentó al arquero perdió en el mano a mano.

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Dock Sud cerca del segundo

El Docke es más que Talleres y estuvo a tiro del segundo tanto. Un remate de Sebastián Vivas casi sorprende Mauro Casoli. Talleres no encuentra la pelota y es superado por su rival.

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¡¡¡GOOOOOL DE DOCK SUD!!!!

En la primera jugada clara de peligro, un centro desde la derecha encontró la cabeza de Federico Cattaldi, quien dejó sin reacción a Mauro Casoli. Cae Talleres por 1 a 0.

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Comenzó el partido

Ya juegan Dock Sud y Talleres de Escalada por la fecha número 20 de la Primera B Metropolitana.

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Ya se viene Talleres de Escalada ante Dock Sud

Dock Sud: Tomás Tello; Santiago Villarreal, Franco Meza, Nazareno López, Federico Cataldi; Federico Otero, Tomás Chamorro, Bruno Villalba, Kevin Ghigliazza; Gonzalo Gómez y Sebastián Vivas. DT: Miguel Elía.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Isaias Ciavarelli, Fernando Enrique; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

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Estadio: Los Inmigrantes.

Árbitro: Ignacio Cuicchi.

TV: LPF Play.

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