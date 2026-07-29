La Sirenita llega al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora

La Sirenita, en Lomas.

En estas vacaciones de invierno, La Sirenita llega el jueves a las 15 al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora con “Una historia bajo el mar”. La obra tiene autoría y dirección de Leandro Montgómery y los títeres de Mauricio Vila.

El elenco de la obra lo completan Federico Araujo, Lucas Ferrari, Luciano Gaido, Mariana Gottschlich, Barbara Lloves Millan y Facundo Zalazar.

Una versión de La Sirenita en Lomas de Zamora En esta mágica historia, se mezclan dos aventuras, entre el mar y la costa; por un lado, en las profundidades del océano, una pequeña sirenita, que desobedecerá las leyes de su padre, y haciendo un trato con la bruja del mar, intentará lo imposible para ser parte del mundo de los humanos.

La Sirenita en Lomas de Zamora. Por otro lado, en la superficie, un divertido príncipe, acompañado de su ingenioso ayudante, querrá dejar de lado la vida en el palacio, convertirse en pirata y navegar los siete mares. Estos dos caminos se cruzarán a partir de un naufragio que dará comienzo a un sinfín de situaciones espeluznantes, en donde las ganas de luchar por los sueños unirán al príncipe y a la sirenita, en una historia que disfrutará toda la familia.

Como ya es sello de la compañía “Rueda Mágica”, esta obra se caracterizará por su música original, escenas hilarantes, entretenidas coreografías, deslumbrante vestuario y escenografía y la participación de numerosos títeres, que conformarán un espectáculo inolvidable para grandes y chicos.

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