Mejoran el tránsito en Lomas con obras en las avenidas Alsina y Almirante Brown

Las avenidas Alsina y Almirante Brown son de las más transitadas de Lomas.

Miles de vecinos circulan todos los días por las avenidas Alsina y Almirante Brown , que atraviesan las localidades de Banfield , Lomas de Zamora y Temperley . Para mejorar el tránsito y la seguridad vial , el Municipio avanza con obras de bacheo y reacondicionamiento.

Las cuadrillas están haciendo arreglos con concreto asfáltico en sectores que tenían un importante nivel de desgaste. Ya se completó todo el tramo de Banfield que va desde Malabia hasta Gallo con reparaciones en ambos manos de la avenida. "Había partes que estaban rotas y ahora se puede andar mejor. Lo bueno es que lo hicieron rápido y no cortaron el tránsito", comentó Mariano Herrera, vecino de la zona.

También finalizaron los bacheos en Lomas con trabajos desde la intersección de Alsina y Gallo hasta el cruce de Almirante Brown y Cerrito. Y en los últimos días se puso en marcha la última etapa de arreglos sobre Almirante Brown en toda la zona correspondiente a Temperley y que abarca de Cerrito a Florencio Varela.

Además de las reparaciones sobre las avenidas, el proyecto incluye tareas para mejorar el entorno urbano como demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.

Por Alsina y Almirante Brown circulan cientos de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278). También se usa como vía de conexión directa para llegar a otras ciudades como Lanús y Almirante Brown.

Nueva semáforo en una zona clave de Banfield

En la esquina de Alsina y Peña, en Banfield, instalaron un nuevo semáforo con el objetivo de fortalecer la seguridad para peatones y conductores.

"Los chicos de secundario del Colegio Westminster salen al mediodía a comer y nosotros nos quedamos más tranquilos si hay un semáforo en la esquina de Peña porque, si bien hay uno en Gallo y otro en Medrano, no caminan una cuadra hasta cruzar correctamente", destacó Carmen Fernández, vecina de Banfield y mamá de un estudiante. En la zona también está la Primaria N°7.