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28 de julio de 2026
Urgente.

Robaron un gato en Temperley y quedaron filmados: piden que lo devuelvan

Una pareja se llevó la mascota de una familia de Temperley. La secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad.

La pareja que robó al gato en Temperley quedó filmada.

La pareja que robó al gato en Temperley quedó filmada.

Una vecina denunció el robo de su gato en la localidad de Temperley y pide que se lo devuelvan. Las personas que se lo llevaron quedaron filmadas.

Todo ocurrió el sábado 25 de julio por la tarde en la calle Lituania al 600, casi esquina Tarija. Una familia notó que su gato no regresaba y decidieron revisar las cámaras de seguridad. Así se enteraron que se los habían robado.

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Las imágenes mostraban a una pareja caminando por la mencionada esquina, detrás del gato, cerca de las 18 del sábado. El hombre se agachó, levantó al animal, le dio un beso y se lo llevó, sin mirar a su alrededor ni preguntar si tenía dueño.

Desesperada búsqueda en Temperley

Cuando los dueños vieron la filmación, publicaron el video en las redes sociales y pidieron ayuda a vecinos de Lomas de Zamora para poder encontrar a su mascota.

“Por favor, si alguien los conoce a estos chicos. Calles Tarija y Lituania. Se fueron para Rubén de Rosas. Se llevaron a mi gato. Les pido que lo devuelvan, él tiene una familia que lo está buscando”, comentó Rocío, la dueña del gato robado.

El animal es un gato color naranja claro con rayas, macho, sin castrar. La familia asegura que es muy cariñoso, razón por la que fue muy fácil agarrarlo en plena calle. Por cualquier información que permita encontrarlo, comunicarse con los dueños al teléfono 11-3204-9099.

El gato robado en Temperley.

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