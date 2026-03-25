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25 de marzo de 2026
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Lomas de Zamora: chocó una camioneta estacionada y se fugó, pero quedó filmado

La víctima busca identificar al responsable del choque ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la calle Belelli al 300, en Lomas.

El choque ocurrió en Lomas de Zamora.

El choque ocurrió en Lomas de Zamora.

Un conductor de un auto chocó una camioneta estacionada en la vereda, en Lomas de Zamora, y se fugó del lugar del hecho para evitar hacerse cargo del los gastos. Sin embargo, quedó filmado y las víctimas buscan identíficarlo por medio del video.

"Necesitamos identificar la patente o cualquier dato que ayude a encontrar al responsable", escribió la propietaria del vehículo embestido en Belelli al 300, a pocas cuadras del estadio de Los Andes.

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El video fue publicado en redes sociales.
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A traves de redes sociales, la mujer pidió ayuda a los vecinos para poder encontrar al automovilista que protagonizó el hecho ocurrido cerca de las 5.55 de la madrugada de este miércoles.

Según se ve en las imágenes captadas por una cámara de seguridad del barrio, el acusado de una Chevrolet Meriva chocó a una considerable velocidad el rodado estacionado. En vez de detenerse en el lugar, siguió su marcha para darse a la fuga.

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Vecino atropellado en Budge

El domingo 15 de marzo pasado, un hombre fue brutalmente atropellado por un auto que se dio a la fuga en la localidad de Ingeniero Budge. El hecho quedó filmado y su familia pide ayuda para encontrar al responsable.

Todo ocurrió en Quesada al 1600, entre Campoamor y Cosquín. Eran poco más de las 7 de la mañana cuando Félix salió de su casa para ir a trabajar. Mientras caminaba por la calle, pegado al cordón, fue embestido desde atrás por un vehículo que circulaba a gran velocidad.

Por el fuerte impacto, el hombre voló por los aires y cayó sobre el asfalto. El conductor del coche, lejos de ayudarlo, siguió su camino como si nada hubiera pasado y escapó sin ayudarlo, dejándolo abandonado.

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