27 de enero de 2026
Grave.

Un camionero tiró varios postes en Temperley y se fugó: un empleado quedó "colgado"

El conductor del camión casi provocó una tragedia y se dio a la fuga. Por los daños, el tránsito de vehículos estuvo interrumpido en la zona.

El conductor de un camión tiró varios postes de luz en Temperley, y se dio a la fuga, mientras un empleado de una empresa de cable que trabajaba subido a una escalera, "quedó colgado" en altura y casi sufre serias heridas.

El hecho ocurrió el pasado lunes, sobre Eva Perón (ex Pasco) y Joaquín V. González, donde personal de Telecentro realizaba tareas normalmente, hasta que el camionero pasó por la zona y casi provocó una tragedia.

Una cámara de seguridad registró el momento del choque.
VIDEO

Atropelló a una perra y se fugó: "No paró ni para ver si chocó a una criatura"
El auto chocado y el poste derribado.
SUSTO Y COMPLICACIONES

Un auto chocó contra un poste de luz y arrancó cables en Temperley

Fuentes policiales informaron a La Unión que "un camión pasó, se enganchó con los cables y tiró todo", y que, en vez de frenar, escapó del lugar para ser perdido de vista. "El trabajador de Telecentro quedó colgado de los cables", agregaron.

Por otro lado, el tránsito en la zona se vio afectado para la circulación de vehículos durante el tiempo que duraron los trabajos de despeje para normalizar la situación.

La fuga del camionero en Temperley

El hombre que iba al volante del camión se fugó y los efectivos policiales trataban de identificarlo por medio del seguimiento con las cámaras de seguridad municipales.

De acuerdo a la información oficial, la maniobra imprudente del hombre y la posterior fuga, pudo haber ocasionado graves consecuencias.

Sigue la renovación de la Peatonal Laprida, la calle más popular de Lomas de Zamora.
Más moderna, verde y segura.

Sigue la renovación de la Peatonal Laprida, la calle más popular de Lomas de Zamora

