Un camionero tiró varios postes en Temperley y se fugó: un empleado quedó "colgado"

El conductor de un camión tiró varios postes de luz en Temperley, y se dio a la fuga , mientras un empleado de una empresa de cable que trabajaba subido a una escalera, "quedó colgado" en altura y casi sufre serias heridas.

El hecho ocurrió el pasado lunes, sobre Eva Perón (ex Pasco) y Joaquín V. González, donde personal de Telecentro realizaba tareas normalmente, hasta que el camionero pasó por la zona y casi provocó una tragedia.

Fuentes policiales informaron a La Unión que "un camión pasó, se enganchó con los cables y tiró todo", y que, en vez de frenar, escapó del lugar para ser perdido de vista. "El trabajador de Telecentro quedó colgado de los cables", agregaron.

Según se observa en las imágenes aportadas a este medio, hubo varios postes caídos, al igual que los cables . Además, las escaleras quedaron dañadas.

Por otro lado, el tránsito en la zona se vio afectado para la circulación de vehículos durante el tiempo que duraron los trabajos de despeje para normalizar la situación.

La fuga del camionero en Temperley

El hombre que iba al volante del camión se fugó y los efectivos policiales trataban de identificarlo por medio del seguimiento con las cámaras de seguridad municipales.

De acuerdo a la información oficial, la maniobra imprudente del hombre y la posterior fuga, pudo haber ocasionado graves consecuencias.