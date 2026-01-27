La emotiva despedida de Esther Goris de MasterChef Celebrity

En la Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity los participantes con delantal negro debieron cocinar pastas de diseño para lograr convencer al jurado y seguir una semana más en la competencia. Esther Goris tuvo la preparación menos lograda y dejó el certamen de Telefe .

Donato de Santis llamó primero al Chino Leunis y al banfileño Ian Lucas , y confirmó que tuvieron los mejores platos de la noche. Germán Martitegui hizo pasar al frente a Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking , y afirmó: “Los veo la semana que viene”.

Damián Betular fue el encargado de llamar a Maxi López y Esther Goris , y revelar que fueron los platos de pasta más difíciles de la noche. “La situación es que uno de ustedes dos abandona las cocinas y no vuelve nunca más a Masterchef”, sentenció el pastelero.

“El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Esther”, confirmó Betular y compartió unas palabras con la participante. “Que una actriz tan consagrada como vos que quiera y pueda venir a Masterchef, para nosotros es un honor. Y hasta el último minuto tomaste muy en serio esta competencia, sé que te duele irte”, le dijo.

image Esther Goris en MasterChef Celebrity.

La sorpresa de Germán Martitegui a Esther Goris

Germán Martitegui sorprendió al revelar: “Te voy a decir algo que no sé si sabes, yo cociné muchas veces para vos, vos venías a un restaurante que yo tenía y siempre comías un pulpo a la parrilla”. Sin dudarlo, Esther Goris confirmó que se acordaba pero que no lo quiso decir porque parecía chupamedias.

“Yo pensé que no lo sabías… Siempre me decían ‘Esther te quiere conocer’, y yo en ese momento era mucho más tímido que ahora y nunca fui, de haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces”, expresó el chef.

Wanda Nara también se sumó a compartir unas palabras para Goris y ella agradeció a todos, se despidió de sus compañeros y abandonó las cocinas de Masterchef Celebrity.