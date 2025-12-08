lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025
Fuerte golpe.

Accidente en Temperley: una camioneta chocó contra un poste

El choque ocurrió en la avenida Eva Perón y Carlos Tejedor, en el barrio Villa Galicia de Temperley. Milagrosamente no hubo heridos.

choque temperley
choque

El accidente ocurrió este domingo por la mañana en avenida Eva Perón -ex Pasco- al 1200, cerca del cruce con la calle Carlos Tejedor. En la colisión estuvo involucrada una Citroën Berlingo color gris.

Cerca de las 7, el conductor de la camioneta perdió el control de la camioneta y terminó chocando contra un poste de luz ubicado en la vereda de una farmacia. El impacto le provocó importantes roturas al vehículo.

Operativo en el lugar del choque

choque
La camioneta choc&oacute; en el barrio Villa Galicia de Temperley.

La camioneta chocó en el barrio Villa Galicia de Temperley.

En el lugar intervino personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora junto a personal de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción. Enseguida desconectaron la batería de la camioneta y llamaron a la grúa.

Afortunadamente, el conductor no resultó herido y tampoco hubo ningún otro vehículo involucrado, pese a que el choque ocurrió en una avenida muy transitada. Todo indica que se trató de un desperfecto mecánico.

Toda la parte delantera de la camioneta resultó muy dañada. El golpe arrancó el paragolpes y torció las ruedas.

