Lomas de Zamora: terrible choque entre un colectivo y una camioneta

Así quedó la camioneta tras chocar con el colectivo.

Un colectivo y una camioneta protagonizaron un violento choque en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora. El vehículo particular quedó destruido.

El terrible accidente ocurrió este viernes sobre la avenida Capitán Giachino, a la altura de la Calle 7, frente a la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas. La colisión involucró a un colectivo de la línea 551 y una Jeep Renegade color negro.

Por causas que se investigan, la camioneta chocó contra el colectivo y lo impactó en el sector izquierdo. El golpe fue tan fuerte que la Jeep terminó con todo el frente delantero destrozado.

El choque sólo dejó daños materiales choque El hombre que manejaba la camioneta salió despedido por el impacto y quedó tirado sobre el asfalto. Según testigos que presenciaron el siniestro vial, habría sido él quien provocó el choque.

Minutos después, se acercó al lugar la Policía de la jurisdicción. El accidente no dejó personas heridas de gravedad, según pudo averiguar La Unión.

