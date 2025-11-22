martes 25 de noviembre de 2025
22 de noviembre de 2025
Manejaba borracho.

Choque en Albertina: un conductor ebrio estrelló su auto contra un poste de luz

Un automovilista borracho embistió un poste de luz en Villa Albertina. Afortunadamente, el choque solo provocó daños.

El conductor ebrio embistió un poste de Edesur en Villa Albertina.

Un conductor ebrio embistió un poste de luz, durante la noche del pasado viernes, en una esquina del barrio de Villa Albertina, donde tuvo que asistir personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora. Afortunadamente, el choque no tuvo consecuencias graves.

El siniestro fue reportado cerca de la medianoche por las autoridades sobre la calle Euskadi, entre Bidazoa y Guernica. Allí constataron la presencia de un vehículo que acaba de chocar un poste de Edesur.

Así quedó el auto volcado.
impacto

Choque múltiple en Lomas de Zamora: un auto terminó volcado
La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad.
VIDEO

Así fue el terrible choque entre una moto y una camioneta en Temperley

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el hombre que iba al volante había manejado en evidente estado de ebriedad. Afortunadamente, su acto irresponsable no provocó heridos en el lugar.

Posteriormente, el auto fue trasladado al domicilio del automovilista, que no estaba en condiciones de conducir hasta allí a raíz del consumo de alcohol.

Conductor ebrio (1)
El choque en Villa Albertina requirió la presencia de Defensa Civil en Lomas de Zamora.

Por su parte, los agentes de Defensa Civil que se presentaron en el lugar señalizaron el poste dañado por el choque con cintas de peligro para el posterior trabajo de los empleados de la empresa distribuidora de energía.

Los vecinos ya pueden disfrutar de la nueva obra del Municipio. 
Segura y cómoda.

Así quedó la renovada estación de Juan XXIII para los estudiantes y vecinos

