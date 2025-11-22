Choque en Albertina: un conductor ebrio estrelló su auto contra un poste de luz

El conductor ebrio embistió un poste de Edesur en Villa Albertina.

Un conductor ebrio embistió un poste de luz, durante la noche del pasado viernes, en una esquina del barrio de Villa Albertina, donde tuvo que asistir personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora. Afortunadamente, el choque no tuvo consecuencias graves.

El siniestro fue reportado cerca de la medianoche por las autoridades sobre la calle Euskadi, entre Bidazoa y Guernica. Allí constataron la presencia de un vehículo que acaba de chocar un poste de Edesur.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el hombre que iba al volante había manejado en evidente estado de ebriedad. Afortunadamente, su acto irresponsable no provocó heridos en el lugar.

Posteriormente, el auto fue trasladado al domicilio del automovilista, que no estaba en condiciones de conducir hasta allí a raíz del consumo de alcohol.

Conductor ebrio (1) El choque en Villa Albertina requirió la presencia de Defensa Civil en Lomas de Zamora. Por su parte, los agentes de Defensa Civil que se presentaron en el lugar señalizaron el poste dañado por el choque con cintas de peligro para el posterior trabajo de los empleados de la empresa distribuidora de energía.

