Dolor en la UNLZ por la muerte de Julio Volonte, histórico trabajador de la Facultad de Ciencias Sociales.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) atraviesa días de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Julio Volonte, ex trabajador de la institución, cuya partida generó una gran tristeza entre quienes compartieron con él años de trabajo y compromiso.

La noticia fue comunicada por la casa de estudios a través de un mensaje en redes sociales: "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Julio Volonte, ex trabajador de nuestra casa de estudios. Enviamos un fuerte abrazo a sus amigos, familiares y compañeros".

Quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso cotidiano, su calidad humana y el vínculo construido con estudiantes, docentes y trabajadores a lo largo de los años.

32293529_112459316296520_154417302790471680_n Quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso cotidiano, su calidad humana y el vínculo construido con estudiantes, docentes y trabajadores a lo largo de los años. Una semana de despedidas en la UNLZ La pérdida de Volonte se produce apenas días después de otro golpe para la comunidad universitaria. La semana pasada, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ despidió con profundo pesar a Tito García, histórico trabajador no docente y una figura muy querida dentro de la institución. Desde la facultad destacaron entonces que era "muy querido por toda la comunidad de Sociales UNLZ", mientras que compañeros, docentes y ex alumnos lo recordaron por su solidaridad, compromiso y permanente disposición para ayudar.

Familiares, amigos, compañeros y allegados los recuerdan con cariño y respeto, acompañando a sus seres queridos en este difícil momento y manteniendo vivo el legado que dejaron en la comunidad universitaria.

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