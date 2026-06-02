martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
QEPD.

Dolor en la UNLZ por la muerte de Julio Volonte, histórico trabajador de la Facultad de Ciencias Sociales

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora comunicó su pesar por el fallecimiento de Julio Volonte.

Dolor en la UNLZ por la muerte de Julio Volonte, histórico trabajador de la Facultad de Ciencias Sociales.

Dolor en la UNLZ por la muerte de Julio Volonte, histórico trabajador de la Facultad de Ciencias Sociales.

La noticia fue comunicada por la casa de estudios a través de un mensaje en redes sociales: "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Julio Volonte, ex trabajador de nuestra casa de estudios. Enviamos un fuerte abrazo a sus amigos, familiares y compañeros".

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Quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso cotidiano, su calidad humana y el vínculo construido con estudiantes, docentes y trabajadores a lo largo de los años.

Quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso cotidiano, su calidad humana y el vínculo construido con estudiantes, docentes y trabajadores a lo largo de los años.

Una semana de despedidas en la UNLZ

La pérdida de Volonte se produce apenas días después de otro golpe para la comunidad universitaria. La semana pasada, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ despidió con profundo pesar a Tito García, histórico trabajador no docente y una figura muy querida dentro de la institución. Desde la facultad destacaron entonces que era "muy querido por toda la comunidad de Sociales UNLZ", mientras que compañeros, docentes y ex alumnos lo recordaron por su solidaridad, compromiso y permanente disposición para ayudar.

Familiares, amigos, compañeros y allegados los recuerdan con cariño y respeto, acompañando a sus seres queridos en este difícil momento y manteniendo vivo el legado que dejaron en la comunidad universitaria.

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