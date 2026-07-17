La AFA reprogramó los partidos del lunes de la Primera Nacional por el regreso de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino dispuso modificaciones en los partidos de la Primera Nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) confirmó una reestructuración completa de los partidos programados para el próximo lunes 20 de julio, correspondientes a la fecha número 21 del torneo de la Primera Nacional . El motivo de esta excepcional medida es estrictamente logístico y popular: el retorno de la Selección Argentina al país luego del Mundial 2026.

El vuelo chárter que traslada a la delegación nacional tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en horas del mediodía del lunes. Ante la masiva movilización de hinchas que se proyecta para escoltar al micro del plantel en su caravana hacia el predio Lionel Andrés Messi, los organismos de seguridad y la casa madre del fútbol local consideraron inviable superponer los operativos de los partidos de la segunda división en el AMBA con semejante despliegue civil.

Uno de los encuentros más afectados por la medida es el que debían disputar Defensores de Belgrano y Los Andes en el Estadio Juan Pasquale. Originalmente pautado para el lunes a las 15 bajo el arbitraje de Fabricio Llobet, el encuentro corría serio riesgo de suspensión debido a las dificultades de accesibilidad y el traslado de las delegaciones.

Los encargados de la seguridad deportiva, junto a la AFA, determinaron la suspensión del encuentro. Si bien la intención primordial de la categoría era mantener la jornada en pie, el choque entre el Dragón y el Milrayitas deberá reacomodarse en la grilla.

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Así queda el nuevo esquema de la jornada de la Primera Nacional

Para evitar competir con la transmisión oficial de los festejos de la Selección Argentina y garantizar el personal policial en los estadios, la AFA dispuso el siguiente orden de prioridades para los encuentros del lunes.

Todos los encuentros programados en Capital Federal y Gran Buenos Aires sufren una postergación de horario, pasando a disputarse en la franja nocturna o reprogramándose para los días martes 21 y miércoles 22 de julio.

Los duelos que se juegan en las provincias se mantendrán en sus horarios originales, siempre y cuando no interfieran con las frecuencias de transmisión de las señales de TyC Sports y DirecTV Sports.

Los ministerios de seguridad provinciales avalaron el cambio para concentrar la mayor parte de las fuerzas vivas en los accesos a las autopistas principales del Gran Buenos Aires.

En las próximas horas, el Comité Ejecutivo de la Primera Nacional publicará el boletín oficial con las canchas, los días y los horarios definitivos para cada uno de los cotejos afectados. Mientras tanto, los planteles ajustan sus cronogramas de entrenamiento sabiendo que el lunes, el fútbol argentino se detiene para abrazar a sus ídolos mundialistas.

Los partidos de la Primera Nacional que serán reprogramados

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la reprogramación de todos los partidos del ascenso que estaban previstos para el día lunes 20 al miércoles 22.

Los partidos reprogramados son: Defensores de Belgrano - Los Andes; Acassuso - San Telmo; San Martín de San Juan - Tristán Suárez; Chacarita - Atlético Güemes; Quilmes - Gimnasia de Jujuy; Colegiales - FC. Midland; Patronato - Atlanta; Chaco For Ever - San Miguel y Central Norte - Deportivo Morón.