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17 de julio de 2026
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La agenda del finde en Lomas de Zamora: Etiqueta y mucho rock en vivo

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán sonando a varias bandas de rock que llegan de visita junto a otras de la movida local.

Etiqueta en Temperley.&nbsp;

Etiqueta en Temperley. 

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán sonando en vivo a Etiqueta y otras bandas de rock que llegan de visita y otras de la movida local. También habrá danza y un show para los más bajitos.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 llega la segunda edición del Festival Ritmando continúa tendiendo puentes entre culturas a través de la percusión latinoamericana, reuniendo artistas internacionales y locales en una misma noche.

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Otras propuestas en Lomas de Zamora

El sábado a las 21.30 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, sale a escena la banda Canciones & Almas. Sureños abrirá la velada.

En Bodega Las Lomitas, España 451, el sábado desde las 21 Gustavito de Los Tulipanes arma La Tuli Fiesta, con el Chelo de La Zimbabwe y Diego Demarco de Los Auténticos Decadentes.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el viernes desde las 21 sonarán en vivo las bandas de rock Daira Espin, Foolanas y Ponce.

En el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165, el sábado a las 17 pisa las tablas “Cuentoscleta”, una aventura sobre ruedas donde las historias viajan, giran y nos invitan a pedalear con la imaginación ideal para toda la familia.

Chiquero sonará en vivo Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes desde las 21. Tocarán junto a Gitanos y Trópico de Cáncer.

Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080, se llena de rock & roll el sábado desde las 19 de la mano de la banda Etiqueta y con La Cumparsita abriendo la velada.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonarán los clásicos de Flashback y el sábado será el turno de la banda Random’s.

Mientras que en el escenario de Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 tocará en vivo la banda de la región Esperando el bondi.

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