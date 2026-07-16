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"Rocambole, en el camino" recorre el país y vuelve al Cine Gaumont en vacaciones de invierno

El documental de Marcia Paradiso y Matías González sobre la vida del ideólogo de la estética ricotera tendrá dos nuevas funciones en el Cine Gaumont.

Rocambole, en el camino recorre el país y vuelve al Cine Gaumont en vacaciones de invierno.

"Rocambole, en el camino" recorre el país y vuelve al Cine Gaumont en vacaciones de invierno.

El documental, dirigido por los vecinos de Luis Guillón y egresados de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Marcia Paradiso y Matías González, se estrenó a fines de abril en la sala porteña y desde allí llegó a diversos puntos de país: La Plata, Jujuy, Trelew, Quilmes, Cipoletti, La Pampa y Tucumán, entre otros lugares.

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La película propone un viaje íntimo por el universo creativo de Ricardo "Rocambole" Cohen, el histórico artista que construyó la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lejos de una biografía tradicional, el film se adentra en su taller, sus ideas y su forma de entender el arte, acompañado por el periodista Oscar Jalil.

El documental tuvo un debut más que auspicioso en el Gaumont, con dos funciones colmadas y una cálida recepción del público, consolidándose como una de las propuestas documentales más destacadas de la cartelera.

Para las funciones en el Gaumont, las entradas ya se pueden conseguir a través de la web oficial del Cine Gaumont o en la boletería del cine, ubicada en Avenida Rivadavia 1635, Ciudad de Buenos Aires.

El regreso de Rocambole en el camino al Gaumont confirma el interés que sigue despertando la historia de uno de los artistas más influyentes del rock argentino y, al mismo tiempo, pone nuevamente en primer plano el trabajo de dos realizadores surgidos del sur del conurbano bonaerense.

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