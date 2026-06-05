Noches de películas en Turdera: el Cine Club lanzó su programación de junio

Turdera tiene un Cine Club que se convirtió en un lugar de pertenencia para muchas personas que se juntan a ver películas en buena calidad y compartir una noche de charlas y debates. Durante junio habrá nuevas proyecciones para todos los gustos.

La propuesta se lleva adelante en el Rotary Club , ubicado sobre la calle San Luis 369 , donde hay un salón de estilo clásico y con una ambientación ideal para sumergirse en el mundo del cine. Cada función tiene una previa con música, comidas y bebidas para luego dar inicio a la película que se ve en un proyector de alta definición.

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"Somos un club oficializado que por suerte nos está yendo bien y nunca tuvimos un problema técnico o de otra índole. La gente siempre se va contenta por la calidad de la sala, los precios del buffet y todos disfrutan de las películas más allá de que tengan o no una formación cinéfila", destacó Ramiro Baca, fundador y presidente del Cine Club Turdera.

Lo que distingue al ciclo es su particular selección de películas que va por fuera de la lógica del mercado y apuesta siempre al entretenimiento. Este viernes 5 de junio van a pasar Blue Steel, uno de los grandes thrillers de los 90 sobre una joven policía que debe lidiar con los prejuicios machistas de sus compañeros y familiares.

"Kathryn Bigelow, quien sería luego la primera mujer directora en alzar un Oscar, compone un thriller excelente cargado de suspenso y de una Nueva York roñosa y violenta para denunciar el lugar de la mujer en una sociedad machista. Visualmente es una joya de narración clásica que trafica por lo bajo una poderosa denuncia", agregó Ramiro.

cine turdera2 Todas las películas arrancan a las 22 y las entradas son a precio popular.

El viernes 12 será el turno de Wake in Fright (1971), un drama/suspenso que cuenta la historia de un docente que debe pasar una noche en una inhóspita ciudad en medio del desierto para tomar un vuelo a Sidney. Mientras que el viernes 19 proyectarán La Mosca (The Fly), el emblemático clásico ochentoso de David Cronenberg sobre un científico cuyo experimento sale mal y le provoca cambios en su cuerpo.

Todas las películas arrancan a las 22 y una hora antes se abre el buffet con comidas (empanadas, pizzetas, sanguches y hamburguesas) y bebidas. La entrada tiene un precio popular de $3 mil que sirve para colaborar con el funcionamiento del Cine Club.

El cine como experiencia social y comunitaria

El Cine Club Turdera arrancó en agosto de 2024 con la idea de generar una comunidad que disfrute de las películas en un lugar especial. La iniciativa ya tiene un público fijo y va sumando nuevos espectadores.

"Generar un lugar de encuentro es hermoso y disfrutar el cine como experiencia colectiva y sin las limitaciones propias del mercado es toda una pasión. Se siente como que todos los que alguna vez vinieron al Cine Club saben que es un planazo venir y toda esa buena onda redunda en películas cada vez más jugadas y alucinantes", señaló Ramiro, quien junto a varias personas lleva adelante el proyecto que fue declarado de Interés Cultural por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

El Cine Club tuvo como invitados a grandes cineastas que conocieron Turdera y la gente los pudo conocer a ellos como Ezequiel Radusky, Felipe Wein y Miguel Bou. También fueron convocados para ser una de las sedes del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPAB).