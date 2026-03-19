El Cine Club Turdera recibe a un premiado director y guionista

El director y guionista Miguel Bou va a estar el viernes en el Cine Club Turdera para presentar su película Vrutos , ganadora de la Competencia Argentina en la edición N°25 del Bafici . La proyección comenzará a las 22 en el salón del Rotary Club ubicado sobre la calle San Luis 369 .

Filmada en Lugano con una impronta social y realista, la película cuenta la historia de un ex delincuente que quiere evitar que su hijo adolescente tome el mismo camino. Una pelea con un grupo de rugbiers será el detonante de un espiral de violencia. Los protagonistas son Diego Alonso y Dante Mastropierro , reconocidos por sus actuaciones en la serie Okupas .

El film se llevó el Gran Premio del Jurado en el Bafici N°25 y el galardón a mejor dirección para Miguel Bou , quien este viernes visitará Turdera para presentar su obra y charlar con el público. "A Miguel lo conocí por un amigo en común: Fernando Rodríguez , uno de los mejores artistas fotográficos del país que trabajó como director de fotografía en Vrutos. Fernando me presentó a Miguel en un Festival de Cine de Mar del Plata , donde le comenté del Cine Club y él es un pibe de barrio que le encantan estas movidas así que estamos felices de que venga a presentar su película", destacó Ramiro Baca, fundador y presidente del Cine Club.

La entrada al salón del Rotary Club tiene precio popular de $3 mil que sirve para colaborar con el funcionamiento del proyecto que arrancó en agosto de 2024 y siempre tiene una muy buena convocatoria de personas que disfrutan de noches de cine, charlas y debates. Desde las 21 estará a disposición el buffet con comidas (empanadas, pizzetas, sanguches y hamburguesas) y bebidas para luego dar paso a la proyección de la película.

"Generar un lugar de encuentro es hermoso y disfrutar el cine como experiencia colectiva y sin las limitaciones propias del mercado es toda una pasión. Se siente como que todos los que alguna vez vinieron al Cine Club saben que es un planazo venir y toda esa buena onda redunda en películas cada vez más jugadas y alucinantes", expresó Ramiro.

Todas las semanas hay funciones en el Cine Club Turdera. Marzo arrancó con Society, una sátira sobre los manejos turbios de una elite estadounidense; y la semana pasada proyectaron The Innocents, un gótico de terror británico deslumbrante. Este viernes llega Vrutos y el 27 cierran el mes con Juan de los Muertos, una comedia cubana de zombies.

Se viene una función deluxe en Casa Negra de Turdera

El sábado 28 de marzo, a las 22, el Cine Club tendrá una función de lujo en Casa Negra de Turdera (Reconquista 69). La idea es que el público disfrute de una experiencia íntima en uno de los lugares más elegantes y llamativos de la ciudad.

A la proyección de la película Edmond, una mezcla de thriller con comedia, se sumará una cena que incluye una entrada caliente, empanadas de bondiola y copa de vino. Las entradas son anticipadas y los interesados tienen que escribir al Instagram del Cine Club Turdera.

El Cine Club también tiene su espacio en Adrogué

El Cine Club está expandiendo sus horizontes y desde mayo del año pasado pasan películas los domingos en el Centro Cultural Bijou que está sobre la calle Mitre 995, en pleno centro de Adrogué. La próxima cita será el 29 de marzo, a las 19, con la proyección de El Incidente (1967) sobre dos malvivientes que hostigan a los pasajeros del vagón de un tren.