La historia de 15 egresadas de Turdera y un contrato de amistad para ir al mismo geriátrico

Más de seis décadas después de haber compartido aulas, egresadas del Instituto Santa Inés de Turdera siguen demostrando que algunas amistades duran toda la vida. Aquel vínculo entre compañeras se convirtió en una hermandad que hoy mantiene unidas a 15 mujeres, quienes se reúnen cotidianamente para celebrar una historia que empezó hace más de 60 años .

En el Instituto Santa Inés de Turdera , 29 chicas comenzaron a compartir su vida escolar desde el jardín. Con el tiempo llegaron a la adolescencia, luego se graduaron y posteriormente se embarcaron en distintos caminos personales, en el inicio de la adultez. A pesar de eso, su amistad jamás se resquebrajó y logró superar cambios y distancias, manteniendo un lazo afectivo que se fortaleció con cada etapa de la vida.

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“Siempre estuvimos conectadas, incluso cuando no existían los celulares ni las redes sociales ”, le contaron las egresadas al Diario La Unión. Muchas de ellas continuaron viviendo en distintas localidades de la zona Sur, como Temperley, Turdera, Luis Guillón y Monte Grande, lo que permitió que se sigan viendo a pesar de los contratiempos. “Nuestros novios ya desde jóvenes empezaron a conocerse, compartimos cumpleaños, casamientos, nacimientos de los hijos y salidas. Hubo momentos felices y otros no tanto, pero siempre estuvimos cerca , acompañándonos con mucha empatía”, recordaron, con emoción.

Nuestros novios ya desde jóvenes empezaron a conocerse, compartimos cumpleaños, casamientos, nacimientos de los hijos y salidas. Hubo momentos felices y otros no tanto, pero siempre estuvimos cerca, acompañándonos con mucha empatía Nuestros novios ya desde jóvenes empezaron a conocerse, compartimos cumpleaños, casamientos, nacimientos de los hijos y salidas. Hubo momentos felices y otros no tanto, pero siempre estuvimos cerca, acompañándonos con mucha empatía

Actualmente el grupo se mantiene en contacto todos los días a través de WhatsApp, espacio donde organizan distintos encuentros cada dos o tres meses. “Siempre es una alegría buscar la fecha y el horario para que la mayoría pueda estar. Nos necesitamos”, señalaron. Las reuniones se caracterizan por anécdotas repetidas, historias nuevas y, por supuesto, la comida compartida.

De aquellas 29 egresadas que comenzaron la historia, hoy son 15 las que siguen reuniéndose habitualmente. “Manifestamos las ganas de vernos y de seguir riéndonos juntas. Disfrutamos cada encuentro y reafirmamos que queremos seguir compartiendo nuestras vidas”, expresaron. Norma Vázquez, Rosalba Mucciolo, Vilma Romano, Bibi Leal, Noemí Tramontano, Nélida Jager, Mónica Brussolo, Liliana Bellani, Stella Almirón, Nelda Infiesta, Mirta Mosquera, Marta Lobo, Liliana Gonzáles Serena, Mónica Delle Sedie y Mónica Leonardis son las egresadas que se siguen frecuentando en los encuentros.

ebb0ce53-c7a9-4091-b020-dd4f1c2cefb8 En 2024, el grupo cumplió 50 años de egresadas de la secundaria del Instituto Santa Inés de Turdera.

“A las chicas que recién empiezan su camino juntas en una escuela les diríamos que aprovechen al máximo la amistad mutua, que es lo mejor que les puede pasar en la adolescencia. Las amigas te entienden, pasan por los mismos conflictos, los mismos amores y las mismas dudas”, reflexionaron.

823c83e6-d189-416e-8ef3-4f8e4e3a4d22 Para las egresadas, la amistad que se forja en la adolescencia es la más fiel.

A las chicas que recién empiezan su camino juntas en una escuela les diríamos que aprovechen al máximo la amistad mutua, que es lo mejor que les puede pasar en la adolescencia. Las amigas te entienden, pasan por los mismos conflictos, los mismos amores y las mismas dudas

Una ¿broma? con tintes de realidad

Entre tantas bromas que se repiten en cada encuentro, también aparece una idea que se volvió en una especie de promesa: terminar todas juntas en el mismo geriátrico. “Lo decimos muchas veces bromeando, pero también es una utopía que podría convertirse en una genial realidad”, confesaron, entre risas. Incluso imaginan dejarlo asentado en un “contrato de amistad” para que sus hijos se los recuerden en el futuro.

“Queremos seguir juntas los años que Dios decida, con dignidad y memoria. Y si algún día no podemos organizar las reuniones, esperamos que nuestros hijos nos ayuden a cumplir ese deseo: seguir encontrándonos para reírnos juntas”, concluyeron. Por ahora, aseguran, la historia continúa escribiéndose entre viajes, encuentros y muchas risas, como hace más de seis décadas.