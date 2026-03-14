Obras en escuelas de Lomas de Zamora: renovaron la Secundaria N°47 de San José
El intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín visitó la escuela a la que asisten 375 chicos y destacó los avances de una obra conjunta con Provincia.
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Obras en escuelas de Lomas de Zamora: renovaron la Secundaria N°47 de San José.
El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recorrió la Escuela Secundaria N°47 de San José, junto al secretario de Educación local, Darío Spampinato, y al director, Pablo Stancovic. Allí, el Municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevaron adelante arreglos y ampliaciones a partir de un pedido de la comunidad educativa.
Los chicos cambiaron el SUM por aulas nuevas en su escuela
“Nos encanta visitar las escuelas de Lomas y conversar con los docentes y estudiantes. En esta escuela pasamos de que los chicos cursaran en un SUM dividido con maderas y durlock a contar con 6 aulas totalmente equipadas, nuevo sector de sanitarios y áreas administrativas y un SUM recuperado”, resaltó el jefe comunal y consideró que “la infraestructura escolar dignifica el aprendizaje”, además de destacar la impronta de la institución a la que asisten 375 alumnos.
“Queremos que los pibes y pibas de nuestros barrios continúen estudiando, por eso conversamos sobre nuestra Universidad Nacional deLomas de Zamora, el mejor lugar para que puedan forjar su futuro”, añadió Otermín y concluyó: “Para el Gobierno de la Comunidad, la educación pública es prioridad”.
Un regreso a clases con escuelas y jardines renovados
Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en enero y febrero desarrolló un plan de arreglos y remodelaciones en establecimientos educativos de las 14 localidades.