sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
Inversión educativa.

Obras en escuelas de Lomas de Zamora: renovaron la Secundaria N°47 de San José

El intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín visitó la escuela a la que asisten 375 chicos y destacó los avances de una obra conjunta con Provincia.

Obras en escuelas de Lomas de Zamora: renovaron la Secundaria N°47 de San José.

Obras en escuelas de Lomas de Zamora: renovaron la Secundaria N°47 de San José.

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recorrió la Escuela Secundaria N°47 de San José, junto al secretario de Educación local, Darío Spampinato, y al director, Pablo Stancovic. Allí, el Municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevaron adelante arreglos y ampliaciones a partir de un pedido de la comunidad educativa.

Los chicos cambiaron el SUM por aulas nuevas en su escuela

“Nos encanta visitar las escuelas de Lomas y conversar con los docentes y estudiantes. En esta escuela pasamos de que los chicos cursaran en un SUM dividido con maderas y durlock a contar con 6 aulas totalmente equipadas, nuevo sector de sanitarios y áreas administrativas y un SUM recuperado”, resaltó el jefe comunal y consideró que “la infraestructura escolar dignifica el aprendizaje”, además de destacar la impronta de la institución a la que asisten 375 alumnos.

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Federico Otermín en una escuela de San José.
"Nos encanta visitar las escuelas de Lomas y conversar con los docentes y estudiantes".

"Nos encanta visitar las escuelas de Lomas y conversar con los docentes y estudiantes".

“Queremos que los pibes y pibas de nuestros barrios continúen estudiando, por eso conversamos sobre nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el mejor lugar para que puedan forjar su futuro”, añadió Otermín y concluyó: “Para el Gobierno de la Comunidad, la educación pública es prioridad”.

Un regreso a clases con escuelas y jardines renovados

Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en enero y febrero desarrolló un plan de arreglos y remodelaciones en establecimientos educativos de las 14 localidades.

obras en escuelas de Lomas.
Oterm&iacute;n consider&oacute; que &ldquo;la infraestructura escolar dignifica el aprendizaje&rdquo;.

Otermín consideró que “la infraestructura escolar dignifica el aprendizaje”.

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