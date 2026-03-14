Obras en escuelas de Lomas de Zamora: renovaron la Secundaria N°47 de San José.

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recorrió la Escuela Secundaria N°47 de San José, junto al secretario de Educación local, Darío Spampinato, y al director, Pablo Stancovic. Allí, el Municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevaron adelante arreglos y ampliaciones a partir de un pedido de la comunidad educativa.

Los chicos cambiaron el SUM por aulas nuevas en su escuela “Nos encanta visitar las escuelas de Lomas y conversar con los docentes y estudiantes. En esta escuela pasamos de que los chicos cursaran en un SUM dividido con maderas y durlock a contar con 6 aulas totalmente equipadas, nuevo sector de sanitarios y áreas administrativas y un SUM recuperado”, resaltó el jefe comunal y consideró que “la infraestructura escolar dignifica el aprendizaje”, además de destacar la impronta de la institución a la que asisten 375 alumnos.

Federico Otermín en una escuela de San José. "Nos encanta visitar las escuelas de Lomas y conversar con los docentes y estudiantes". “Queremos que los pibes y pibas de nuestros barrios continúen estudiando, por eso conversamos sobre nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el mejor lugar para que puedan forjar su futuro”, añadió Otermín y concluyó: “Para el Gobierno de la Comunidad, la educación pública es prioridad”.

Un regreso a clases con escuelas y jardines renovados Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en enero y febrero desarrolló un plan de arreglos y remodelaciones en establecimientos educativos de las 14 localidades.

obras en escuelas de Lomas. Otermín consideró que “la infraestructura escolar dignifica el aprendizaje”.

Compartí esta nota en redes sociales:







