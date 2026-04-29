miércoles 29 de abril de 2026
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29 de abril de 2026
Lo que vendrá.

Nico Vázquez será el conductor de Popstars en Telefe

Nico Vázquez vuelve a Telefe para ser el conductor de Popstars, el certamen que busca a nuevas figuras de la música y donde nació Bandana.

Nico Vázquez conducirá Popstars.&nbsp;

Nico Vázquez conducirá Popstars. 

Telefe anunció oficialmente que Nico Vázquez será el conductor de Popstars, el formato que vuelve a la televisión argentina para buscar a las nuevas estrellas de la música y cuya convocatoria para el casting aún sigue abierta. En la edición 2021 surgió Bandana.

Nico Vázquez vuelve a la pantalla de Telefe para sumarse al big show que marcó a toda una generación y que regresa para descubrir a las próximas grandes voces del pop.

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“Hay momentos que te cambian la vida y muchas de ustedes están listas para eso. Popstars no es solo un programa, es una oportunidad que te puede cambiar la vida para siempre. Yo voy a estar acá para vivirlo con vos”, expresó Nico Vázquez en el anuncio que se estrenó en el entretiempo de Cruzeiro vs. Boca por la Libertadores 2026.

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Nico Vázquez llega a Popstars.

Nico Vázquez llega a Popstars.

Nico Vázquez, en una nueva aventura

Con una sólida trayectoria de más de 25 años en la industria del entretenimiento, Nico Vázquez será el encargado de guiar y acompañar a las participantes en su intenso camino, aportando emoción, empatía y una conexión genuina en cada etapa del proceso.

Será la primera vez que Popstars tenga conductor en Argentina, ya que en las anteriores ediciones predominaba la voz en off del estilo documental más allá de tratarse de un programa de formato reality.

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