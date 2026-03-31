El apasionado beso de Nico Vázquez a Dai Fernández al ganar el Oro con Rocky

Nico Vázquez y Dai Fernández.

Nico Vázquez fue el gran ganador de los Premios ACE, de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, que se entregaron en el Teatro Astros, donde “Rocky” arrasó con los premios. El actor lo celebró con un beso a Dai Fernández, su novia y compañera de elenco.

La obra de Nico Vázquez cosechó un total de ocho reconocimientos y también se quedó con el Oro. El actor se subió al escenario del Teatro Astros para recibir cada una de las estatuillas, acompañado por su gran elenco del que forma parte Dai Fernández.

image Nico Vazquez y Dai Fernandez. La palabra de Nico Vázquez "Gracias, estamos muy felices. Toda mi carrera hice comedia y es muy difícil cuando quedamos encasillados en un rol. Amo lo que hacemos, es un trabajo de producción tremendo", confesó Nico Vázquez ante el público.

En su discurso, Vázquez trazó un paralelismo entre la historia del boxeador y el esfuerzo que demandó llevar a cabo el espectáculo: "Es una obra que habla de caerse y levantarse. El año pasado fue muy complicado para nosotros en muchos aspectos. Fuimos atrás de los derechos de la película, nada más ni nada menos que de Sylvester Stallone y los directores", relató sobre la difícil tarea de traer la franquicia oficial a la Argentina y hacer de ella un espectáculo atractivo para la audiencia.

Pero el momento más emotivo de la noche fue cuando, sobre el final de sus agradecimientos, el actor le dedicó el triunfo a su hermano fallecido: "No lo puedo creer. Creo en las señales, en unas horas nada más es el cumpleaños de mi hermano Santi", expresó visiblemente conmovido. Nico Vázquez le habló directamente a sus colegas y agradeció al público que agota las localidades de sus funciones: "Somos bendecidos. Hacemos lo que amamos, tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo. La gente nos aplaude y nos dice cosas lindas. Quiero trabajar hasta que me muera arriba de un escenario".

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