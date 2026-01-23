El momento paranormal que vivió Nico Vázquez cuando habló de su hermano Santiago

Nico Vázquez vivió un particular momento, que muchos tomaron como paranormal, cuando habló de su hermano Santiago, quien falleció en 2016 debido a una miocardiopatía hipertrófica, a sus 27 años, en medio de una entrevista en radio con Matías Martin.

El singular momento ocurrió durante una entrevista con Todo Pasa , en la radio Urbana Play, cuando el intérprete de la obra de teatro “Rocky” contaba una conmovedora historia sobre un encuentro que tuvo con un hombre y su hijo.

Pasó en una charla donde recordaba las formas en las que su hermano se manifestó en su vida, y cómo aprendió a comunicarse con él a través de esos actos.

NICO VÁZQUEZ HABLA DE SU HERMANO Y SE CORTA LA LUZ pic.twitter.com/TZFSrzQOzb

“Me gustaría que te la saques (una foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató.

Y Nico Vázquez mencionó lo extraño que le pareció el hecho: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto".

El extraño momento en la entrevista a Nico Vázquez

En medio de la historia, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión en vivo de la radio se vio interrumpida por unos segundos.

image Nico Vázquez y su hermano Santiago.

Matías Martín quedó atónito ante la situación vivida, mientras que el actor entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. “No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, dedujo Nico Vázquez y luego retomó la historia.

"Campeón, ¿cómo te llamás? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara... yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi", reveló.