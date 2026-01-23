viernes 23 de enero de 2026
Escribinos
23 de enero de 2026
¡Ups!

El momento paranormal que vivió Nico Vázquez cuando habló de su hermano Santiago

En medio de una entrevista con Matías Martín, las luces del estudio parpadearon justo cuando Nico Vázquez mencionaba a su hermano fallecido.

Nico Vázquez vivió un extraño momento.&nbsp;

Nico Vázquez vivió un extraño momento. 

Nico Vázquez vivió un particular momento, que muchos tomaron como paranormal, cuando habló de su hermano Santiago, quien falleció en 2016 debido a una miocardiopatía hipertrófica, a sus 27 años, en medio de una entrevista en radio con Matías Martin.

El singular momento ocurrió durante una entrevista con Todo Pasa, en la radio Urbana Play, cuando el intérprete de la obra de teatro “Rocky” contaba una conmovedora historia sobre un encuentro que tuvo con un hombre y su hijo.

Lee además
Nico Vázquez y Dai Fernández, a full.
Es el amor

A dónde se irán de viaje juntos Nico Vázquez y Dai Fernández
Dai Fernández y Nico Vázquez.
Juntos a la par

Las imágenes de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia
Embed

Pasó en una charla donde recordaba las formas en las que su hermano se manifestó en su vida, y cómo aprendió a comunicarse con él a través de esos actos.

“Me gustaría que te la saques (una foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató.

Y Nico Vázquez mencionó lo extraño que le pareció el hecho: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto".

El extraño momento en la entrevista a Nico Vázquez

En medio de la historia, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión en vivo de la radio se vio interrumpida por unos segundos.

image
Nico Vázquez y su hermano Santiago.

Nico Vázquez y su hermano Santiago.

Matías Martín quedó atónito ante la situación vivida, mientras que el actor entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. “No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, dedujo Nico Vázquez y luego retomó la historia.

"Campeón, ¿cómo te llamás? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara... yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: 'necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi", reveló.

Temas
Seguí leyendo

A dónde se irán de viaje juntos Nico Vázquez y Dai Fernández

Las imágenes de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de los gatos con Nico Vázquez

Qué dijo Maxi López sobre el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nuevo cruce entre Wanda Nara y la China Suárez.
¡Ups!

Wanda Nara, sobre los "olores" de la China Suárez: "Los conoce media Argentina"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nico Vázquez vivió un extraño momento. 
¡Ups!

El momento paranormal que vivió Nico Vázquez cuando habló de su hermano Santiago