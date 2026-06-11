Cómo sigue la causa por la estafa a Merlín Díaz tras la caída del acuerdo con la prófuga

Merlin Díaz, la víctima de la estafa de las gitanas.

La investigación por la estafa que tuvo como víctima a Merlín Díaz atraviesa una nueva etapa luego de que quedara sin efecto el acuerdo judicial que contemplaba el arresto domiciliario para la principal acusada a cambio de su entrega voluntaria.

La mujer, señalada como integrante clave de la banda de gitanas investigada por el caso, nunca se presentó ante la Justicia y continúa prófuga . Ante esta situación, el fiscal de la UFI 17 de Lomas de Zamora Ignacio Torrigino revocó la conciliación que había sido aceptada previamente por la familia de la peluquera de Ingeniero Budge .

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De esta manera, la causa volvió al estado inicial y la Justicia mantiene activa la búsqueda para lograr la detención de la acusada, considerada una pieza importante dentro de la maniobra denunciada.

Mientras tanto, el expediente sigue avanzando con otras dos imputadas que sí se pusieron a disposición de las autoridades y podrían ser llevadas a juicio oral por la estafa que terminó en tragedia.

Gitanas Las imágenes de las gitanas acusadas.

La estafa mortal

La investigación está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora y busca determinar las responsabilidades dentro de una maniobra realizada bajo la modalidad de “cuento del tío”.

Según la reconstrucción judicial, Merlín Díaz fue convencida de entregar sus ahorros luego de que las acusadas le aseguraran que el dinero estaba “maldito” y debía ser sometido a una supuesta “limpieza espiritual”.

La víctima, de 30 años, tenía una peluquería ubicada en Capitán Giachino y Olimpo, en Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado comenzó el contacto con las acusadas y, días después, terminó entregando cerca de 14 millones de pesos en efectivo.

Pese a las advertencias de su entorno, la mujer cayó en el engaño. Tiempo después, atravesada por el impacto emocional de haber perdido todos sus ahorros, se quitó la vida.