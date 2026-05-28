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28 de mayo de 2026
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Cayó una red de estafas virtuales: allanamientos en Lomas de Zamora y 24 detenidos

Prometían ganancias rápidas y seguras mediante inversiones, aplicaciones falsas y lavado de activos a través de criptomonedas. Hubo estafas por $3 mil millones.

Hubo 24 detenidos.

Hubo 24 detenidos.

Un total de 24 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por estafas digitales por montos millonarios. Robaban dinero de inversiones, aplicaciones falsas y lavado de activos a través de criptomonedas. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora.

La investigación empezó después de un centenar de denuncias en la provincia de Buenos Aires. Las víctimas describían similares modalidades de fraude que comenzaban con publicaciones o contactos directos que prometían ganancias rápidas y seguras.

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La Polic&iacute;a Federal realiz&oacute; 90 allanamientos en el marco de la causa por estafas.

La Policía Federal realizó 90 allanamientos en el marco de la causa por estafas.

La red de estafadores tenía distintos métodos. Solían hacer estafas de inversión con “asesores” falsos, quienes usaban las redes sociales imitando logos y diseños de empresas reales y también rostros de figuras públicas o celebridades. Tras captar la atención de la víctima, simulaban operaciones bursátiles con aplicaciones truchas, solicitando sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones cripto.

Por otro lado, hackeaban cuentas de WhatsApp para ofrecerles venta de dólares a los contactos de las víctimas. Además, se valían del virus “infostealer”, oculto en programas y aplicaciones falsas, con el fin de robar claves e información bancaria de los usuarios.

24 detenidos por estafas

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Incautaron gran cantidad de evidencia.

Incautaron gran cantidad de evidencia.

A partir de la evidencia obtenida, fiscales de todas partes del país impulsaron la causa contra la red de estafadores. Intervinieron los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, Quilmes, Azul, Bahía Blanca, Junín, Mercedes, Pergamino, San Isidro, San Martín y San Nicolás.

Efectivos policiales realizaron 90 allanamientos simultáneos, en los que arrestaron a 24 sospechosos. En los procedimientos, secuestraron casi 60 millones de pesos e incautaron criptoactivos por más de 8 millones de dólares. Además, se llevaron CPU, tablets, computadoras y 80 teléfonos celulares.

Se estima que las estafas generaron un perjuicio económico por casi 3.000 millones de pesos, según informaron fuentes del caso.

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