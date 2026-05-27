Lanzan promociones especiales en Lomas por el Día de la Hamburguesa

Con promociones y descuentos en más de 30 locales, este jueves habrá una nueva edición del Día Internacional de la Hamburguesa en Lomas de Zamora .

Durante todo el día, los vecinos van a disfrutar de ofertas especiales en comercios gastronómicos de distintos barrios. La iniciativa del Municipio fue un éxito en años anteriores y sirvió para impulsar el consumo a lo largo de la ciudad.

Del 26 al 29 de mayo. Se viene la Semana del Café en Lomas con descuentos de hasta el 50%

Los detalles. Más de 200 empresas y pymes de Lomas tuvieron una Ronda de Negocios

"Vamos a tener una doble carne, doble queso con papas a $9 mil; y una doble carne, doble queso con bacon y papas a $10.500", contaron desde Bellinis , la hamburguesería que está en Belgrano 1431 , en Banfield . En esta localidad también participarán Panchos Ricky (Hipólito Yrigoyen 8100), Mostaza (Hipólito Yrigoyen 7945), Der Grund (Alsina 1357), Burguesardas (Larroque 991), Burger King (Hipólito Yrigoyen 8121 y Alsina 705), La Birra Bar (Alsina 400), Riquitos Burger (Acevedo 1980) y By Papas (Maipú 263 ).

En Lomas se sumarán múltiples locales como The Burguers House, ubicado en Laprida 835, donde van a ofrecer 4 combos dobles (cheese, deluxe, doble cuarto y bacon cheese) a $10 mil cada uno con papas fritas incluidas. Mientras que en Berko (Rivera 416) tendrán la cheese doble con papas a $12.500 pagando en efectivo.

Además, los vecinos podrán acceder a beneficios en John John Burgers (Mitre 286), Panchos Ricky (España 496), Burguesardas (Bolívar 10), Riquitos Burger (Colombres 1096), Lonis (Colombres 810), Morenos Burger (Laprida 984), Naija (Sixto Fernández 146), McDonald's (Hipólito Yrigoyen 8230 y Laprida 177), Mostaza (Colombres 306, Fonrouge 103 y Laprida 132) y Burger King (Alsina 1980).

Por su parte, los locales de Temperley que participarán del Día de la Hamburguesa serán Thousand Burger (Héctor Flores 701), Der Grund (Almirante Brown 4147) y McDonald's (Hipólito Yrigoyen 10.699). Mientras que en Budge habrá promos en Maxxx Burgers (Claudio de Alas 2414) y Burguers Flow (Campana 2455).

La movida incluye al McDonald's de Llavallol (Frías 3201), Riquitos Burger de Centenario (Gabriel Miró 562), Maxxx Burguers de Santa Marta (Tavano 1805) y By Papas de San José (Salta 282).

Sigue la Semana del Café en Lomas con todo tipo de promociones

Hasta el viernes siguen las promociones por la Semana del Cafe en más de 60 lugares de Lomas. La iniciativa del Municipio junto a las Cámaras de Comercio tiene descuentos del 30%, 40% y 50%.

Con locales ubicados sobre Larroque 202 y French 690, Mundo Cocoa es uno de los lugares tradicionales de Banfield. "Nosotros nos unimos a esta propuesta del Municipio todos los años y, en esta oportunidad, la gente va a poder elegir la torta que más le guste acompañada por un café o té con un descuento del 50%. Es como un 2x1 porque vas a poder pedir dos cafés y dos porciones de torta al precio de una", destacó Zulma, la dueña del comercio, quien agregó: "Tenemos una amplia variedad de tortas como rogel, manzana, carrot cake, red velvet, cheesake de frutos rojos, lemon pie, torta del diablo y opciones para celíacos".

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"Vamos a ofrecer un 50% de descuento en la compra de un café con una porción de torta que puede ser matilda, cheesecake, carrot cake, brownie (común y franui), chocotorta, lemon pie o pavlova. También vamos a tener un 50% de descuento en el café y un scon de queso", contaron desde Minuetto, una nueva cafetería de especialidad que abrió sus puertas en marzo y está ubicada en Manuel Castro 322.

En el Instagram de Comercios de la Comunidad Lomas están las direcciones de todas las cafeterías clásicas y de especialidad que participan de la movida.